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Українські військові знищили 20 російських танків на Чернігівщині

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Фото російських танків. Колаж
Фото російських танків. Колаж

Втрати серед живої сили окупантів уточнюються.

Підрозділи Оперативного командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на мінському напрямку Чернігівщини.

Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ.

Втрати серед живої сили окупантів уточнюються. Також підрозділ "Північ" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Знищено близько 10-15 одиниць ворожої техніки.

"Чернігів тримає оборону та знищує ворога!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під Харковом відбуваються зіткнення української армії з російськими військами. Так, на одному з відео, опублікованому в мережі, зафільмували, як наші бійці знешкодили російський танк, а окупантів взяли в полон. Очевидці пишуть, що молоді бійці при зустрічі з ЗСУ почали плакати.

"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".

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#Україна #Росія #Війна
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