Українські військові знищили 20 російських танків на Чернігівщині

Втрати серед живої сили окупантів уточнюються.

Підрозділи Оперативного командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на мінському напрямку Чернігівщини.

Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ.

Втрати серед живої сили окупантів уточнюються. Також підрозділ "Північ" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Знищено близько 10-15 одиниць ворожої техніки.

"Чернігів тримає оборону та знищує ворога!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під Харковом відбуваються зіткнення української армії з російськими військами. Так, на одному з відео, опублікованому в мережі, зафільмували, як наші бійці знешкодили російський танк, а окупантів взяли в полон. Очевидці пишуть, що молоді бійці при зустрічі з ЗСУ почали плакати.

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