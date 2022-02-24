Російській військові плачуть: у мережі показали відео захоплення танків РФ під Харковом

Полонених російських солдатів обіцяють повернути Росії, якщо та припинить війну.

Після вторгнення в Україну російська армія зазнає серйозних втрат як особового складу, так і військової техніки. У Харкові українські військовослужбовці знешкодили групу окупантів, а росіян взяли у полон.

На відео, яке поширила низка українських ЗМІ, видно знешкоджений російський танк та групу російських військових. Контроль над ними взяла українська армія. Очевидець розповів, що російські бойовики плакали.

"Пацани молоді, плачуть, ми їх навіть не розстрілювали", — очевидець розповів про знищену групу окупантів під Харковом.

Про схожий випадок у передмісті Харкова повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. За його інформацією, у місті Сновськ прості українські чоловіки витягли танкістів та підпалили танк. Танкісти перебувають у безпеці. До них ставляться добре.

"Коли ми викинемо армію агресора – хлопців повернуть їх матерям. Ми ж попереджали, що ми не зустрічатимемо окупантів із квітами та короваями", — написав Антон Геращенко

Нагадаємо, що за інформацією Офісу Президента найнапруженіші бої в Україні йдуть на півдні та сході України. Під ударом знаходяться Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка, а також Луганщина та Донеччина.

Оперативна інформація про події в Україні у матеріалі "Телеграфу": "Війна: війська Путіна вторглись до України, Росія наносить масштабні удари з різних напрямків (оновлюється)".