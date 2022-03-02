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Євросоюз відключив найбільші банки росії від SWIFT

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Тепер у росіян почнуться проблеми з фінансами Новина оновлена 02 березня 2022, 14:11
Тепер у росіян почнуться проблеми з фінансами

Країни ЄС засуджують російську агресію

На сьомий день вторгнення росії в Україну Європейський Союз нарешті завдав найочікуванішого економічного удару — відключив одразу сім російських банків від платіжної системи SWIFT, якою користуються у всьому світі.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Таким чином від загальної системи виявилися відключені одні з найбільших фінустанов у рф:

  • "Россия";
  • "ВТБ";
  • "Открытие";
  • "Новикомбанк";
  • "ВЭБ РФ";
  • "Промсвязьбанк";
  • "Совкомбанк".

Повідомляється, що офіційну силу заборона набуде через десять днів після того, як її опублікують в Офіційному журналі ЄС.

Обмеження фінансових операцій торкнуться будь-якої фізичної чи юридичної особи з росії, які мають більше половини прав на вищезгадані банки.

Через відключення від SWIFT неможливо буде вносити інвестиції або будь-яким іншим способом фінансувати проєкти, якими займається російський фонд прямих інвестицій. Плюс країну-агресора чекає заборона на продаж, постачання, експорт або передачу банкнот, деномінованих у євро.

Нагадаємо, що після початку війни в Україні Євросоюз також наклав персональні санкції на кривавого диктатора володимира путіна та міністра оборони російської федерації сергія лаврова. Їхні іноземні активи були заморожені.

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Євросоюз #Війна #SWIFT
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