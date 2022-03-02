Євросоюз відключив найбільші банки росії від SWIFT
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Країни ЄС засуджують російську агресію
На сьомий день вторгнення росії в Україну Європейський Союз нарешті завдав найочікуванішого економічного удару — відключив одразу сім російських банків від платіжної системи SWIFT, якою користуються у всьому світі.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
Таким чином від загальної системи виявилися відключені одні з найбільших фінустанов у рф:
- "Россия";
- "ВТБ";
- "Открытие";
- "Новикомбанк";
- "ВЭБ РФ";
- "Промсвязьбанк";
- "Совкомбанк".
Повідомляється, що офіційну силу заборона набуде через десять днів після того, як її опублікують в Офіційному журналі ЄС.
Обмеження фінансових операцій торкнуться будь-якої фізичної чи юридичної особи з росії, які мають більше половини прав на вищезгадані банки.
Через відключення від SWIFT неможливо буде вносити інвестиції або будь-яким іншим способом фінансувати проєкти, якими займається російський фонд прямих інвестицій. Плюс країну-агресора чекає заборона на продаж, постачання, експорт або передачу банкнот, деномінованих у євро.
Нагадаємо, що після початку війни в Україні Євросоюз також наклав персональні санкції на кривавого диктатора володимира путіна та міністра оборони російської федерації сергія лаврова. Їхні іноземні активи були заморожені.
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