Євросоюз вирішив відключити від SWIFT сім російських банків: хто у списку

Список вже схвалили посли ЄС.

Європейський Союз затвердив список російських банків, які найближчим часом мають відключити від міжнародної банківської системи SWIFT у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Відповідну інформацію оприлюднило агентство Bloomberg.

Джерела агентства повідомили, що список банків вже схвалили постійні представники Європейського Союзу.

Так, незабаром SWIFT мають відключити для банків ВТБ, "Росія", "Відкриття", "Новікомбанк", "Промзв'язокбанк", "Радкомбанк" та ВЕБ.

При цьому зазначається, що обмеження щодо найбільшого в країну кредитора "Сбербанку" та банку, який частково належить "Газпрому" посли Євросоюзу поки вирішили не застосовувати.

SWIFT (Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій) — міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її послугами користуються близько 11 тис. банків і фінансових установ у понад 200 країнах. За всю історію свого існування SWIFT заблокував доступ лише одного разу — у 2012 році, коли під час впровадження низки жорстких обмежувальних заходів країни ЄС підтримали відключення Ісламської Республіки, щоб стримати її ядерну програму.

Нагадаємо, що Європейський Союз 26 лютого затвердив другий пакет санкцій проти Росії, яка пішла війною на Україну. Нові санкції суттєво вдарили по оборонній, технологічній, транспортній та банківській сферах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що раніше ЄС погодив санкції особисто проти Путіна та Лаврова.