Удар по нафтовці, технологіям та транспорту: ЄС затвердив другий пакет санкцій проти Росії

У ЄС домовилися про новий удар по Росії через війну з Україною.

У Європейському союзі в ніч проти 26 лютого затвердили другий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це повідомляється на сайті Євроради.

"Пакет ще більше розширює існуючі фінансові обмеження, тим самим обмежуючи доступ Росії до найважливіших ринків капіталу", — йдеться у повідомленні.

Рішення ЄС передбачає заборону надання послуг російським держкомпаніям на європейських фінансових ринках, обмежує приплив фінансів із Росії, а також блокує продаж цінних паперів росіянам.

На переконання авторів пакету санкцій, це має торкнутися близько 70% банків та держкомпаній РФ, включаючи оборонні. Крім того, очікується, що через це в Росії буде підірвано промислову базу і підніметься інфляція.

Крім цього, буде заблоковано можливості постачання товарів та технологій у сфері нафтопереробки, що позбавить країну-агресора можливості проводити модернізацію нафтопереробних підприємств.

Санкції мають на увазі також заборону на постачання товарів та технологій в авіаційній та космічній галузях, а також надання послуг з їх обслуговування. Згідно з зазначеними даними, три чверті нинішнього комерційного повітряного флоту Росії було збудовано у країнах ЄС, США чи Канаді.

Також буде введено обмеження на експорт товарів подвійного призначення на зразок напівпровідників та передових технологій.

Російські дипломати та бізнесмени більше не зможуть скористатися спрощеним порядком візового режиму, втім, це не торкнеться пересічних громадян.

Як повідомлялося раніше, санкції за вторгнення було введено також США та Великобританією.

Варто зазначити, що Китай хоч і не заявляв про підтримку санкцій, але два найбільші банки країни вже припинили фінансувати угоди щодо сировини з Росією.