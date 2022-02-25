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Китай завдав удару по Росії після початку вторгнення в Україну

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Bank of China Новина оновлена 25 лютого 2022, 23:15
Bank of China

Найбільші банки Китаю призупинили угоди із російськими сировинними експортерами.

Після введення країнами Заходу санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, рішення підтримати їх було прийнято і двома найбільшими банками Китаю.

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, знайомі із ситуацією.

Так повідомляється, що офшорні підрозділи Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) припинили видачу акредитивів для покриття угод із російськими експортерами сировини у доларах. Він ще продовжує в окремих випадках видавати їх у юанях, але для цього потрібен дозвіл керівництва.

Фінансування сировинних угод припинив і Bank of China.

За словами консультанта Hogan Lovells у Гонконгу Бена Костерзєва, китайські банки побоюються того, що й самі можуть потрапити під санкції Мінфіну США і цим втратити доступ до доларових транзакцій.

Як повідомлялося раніше, 25 лютого ЄС погодив санкції проти Росії та проти її керівництва, включаючи і президента країни Володимира Путіна.

Також проти Путіна було введено санкції з боку Великої Британії, яка пообіцяла заблокувати всі його активи у своїх банках, якщо такі будуть виявлені.

Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив про створення коаліції проти Росії та розширення санкційного пакета.

Теги:
#Україна #Китай #Росія #Санкції
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