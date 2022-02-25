Китай нанес удар по России после начала вторжения в Украину

Крупнейшие банки Китая приостановили сделки с российскими сырьевыми экспортерами.

После введения странами Запада санкций против России за вторжение в Украину, решение поддержать их было принято и двумя крупнейшими банками Китая.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

Так сообщается, что офшорные подразделения Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) прекратили выдачу аккредитивов для покрытия сделок с российскими экспортерами сырья в долларах. Он еще продолжает в отдельных случаях выдавать их в юанях, но для этого требуется разрешения руководства.

Финансирование сырьевых сделок прекратил и Bank of China.

По словам консультанта Hogan Lovells в Гонконге Бена Костерзева, китайские банки опасаются того, что и сами могут попасть под санкции Минфина США и тем самым потерять доступ к долларовым транзакциям.

Как сообщалось ранее, 25 февраля ЕС согласовал санкции против России и против ее руководства, включая и президента страны Владимира Путина.

Также против Путина были введены санкции со стороны Великобритании, которая пообещала заблокировать все его активы в своих банках, если таковы будут обнаружены.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил о создании коалиции против России и расширении санкционного пакета.