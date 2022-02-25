США вводять санкції проти Путіна та Лаврова
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Боротися з агресором можна і "ударом по гаманцю"
Слідом за Британією проти президента РФ Володимира Путіна і глави російського МЗС Сергія Лаврова ввели персональні санкції в США.
Як зазначає CNBC, "вони приєдналися до постійно зростаючого списку елітних російських урядовців", котрі потрапили в під санкції через агресію Росії в Україні.
Зазначимо, що 25 лютого стало також відомо про особисті санкції та від Європейського союзу проти цих двох політиків.
Російське вторгнення в Україну почалося 24 лютого — війська РФ перетнули кордон і почали завдавати ударів по мирних містах та військових об’єктах. ЗСУ відбивають атаки супротивника, а на другий день війни 25 лютого Київ готують до оборони вночі.
Світова спільнота не лише допомагає Україні зброєю та боєприпасами, а й санкційно. Глава українського Міда Дмитро Кулеба зазначає, що перед Росією опускається залізна завіса.
Як раніше писав "Телеграф", через вторгнення в Україну Росія може бути відключена від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.
У традиційному партнері Росії — Китаї також вирішили піддати санкціям економіку РФ.
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