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США вводять санкції проти Путіна та Лаврова

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Лавров – один із головних соратників Путіна Новина оновлена 25 лютого 2022, 23:32
Лавров – один із головних соратників Путіна

Боротися з агресором можна і "ударом по гаманцю"

Слідом за Британією проти президента РФ Володимира Путіна і глави російського МЗС Сергія Лаврова ввели персональні санкції в США.

Як зазначає CNBC, "вони приєдналися до постійно зростаючого списку елітних російських урядовців", котрі потрапили в під санкції через агресію Росії в Україні.

Зазначимо, що 25 лютого стало також відомо про особисті санкції та від Європейського союзу проти цих двох політиків.

Російське вторгнення в Україну почалося 24 лютого — війська РФ перетнули кордон і почали завдавати ударів по мирних містах та військових об’єктах. ЗСУ відбивають атаки супротивника, а на другий день війни 25 лютого Київ готують до оборони вночі.

Світова спільнота не лише допомагає Україні зброєю та боєприпасами, а й санкційно. Глава українського Міда Дмитро Кулеба зазначає, що перед Росією опускається залізна завіса.

Як раніше писав "Телеграф", через вторгнення в Україну Росія може бути відключена від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

У традиційному партнері Росії — Китаї також вирішили піддати санкціям економіку РФ.

Теги:
#США #Санкції #Володимир Путін #Сергій Лавров
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