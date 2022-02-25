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Польща передала Україні партію зброї та боєприпасів: подробиці

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Колона з боєприпасами для ЗСУ від Польщі. Новина оновлена 25 лютого 2022, 22:52
Колона з боєприпасами для ЗСУ від Польщі.

Колона з потрібними ЗСУ боєприпасами від Польщі вже в Україні

Польща на практиці надає матеріальну підтримку Україні в умовах оголошеної Росією війни та вже направила першу колону з боєприпасами для українських Збройних Сил.

"Колонна з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дісталася наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні і рішуче виступаємо проти російської агресії",написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у своєму акаунті в Твіттер.

Пізніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив, що саме передає Польща Україні:

  • 60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.), БПЛА (8 комплектів).
  • Планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії:
  • 152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 шт.;
  • 23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25 336 шт.;
  • 23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5 000 шт. (можливо додатково 66 тис. шт.);
  • Кевларові бойові шоломи – 42 тис. шт.
  • Висловлено готовність передачі ПТРК "Javelin" після погодження з США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам (в ЗС КП незначна кількість цих ПТРК).
  • Готові передати 5,56x45 мм автоматів "Grot" — 10 тис. шт.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що однією з країн ухвалено рішення надати Україні не лише патрони, а й міни для мінометів та ракети для реактивної системи залпового вогню "Град".

Теги:
#Україна #Польща #Росія #Війна #Боєприпаси
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