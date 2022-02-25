Польща передала Україні партію зброї та боєприпасів: подробиці
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Колона з потрібними ЗСУ боєприпасами від Польщі вже в Україні
Польща на практиці надає матеріальну підтримку Україні в умовах оголошеної Росією війни та вже направила першу колону з боєприпасами для українських Збройних Сил.
"Колонна з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дісталася наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні і рішуче виступаємо проти російської агресії", — написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у своєму акаунті в Твіттер.
Пізніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив, що саме передає Польща Україні:
- 60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.), БПЛА (8 комплектів).
- Планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії:
- 152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 шт.;
- 23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25 336 шт.;
- 23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5 000 шт. (можливо додатково 66 тис. шт.);
- Кевларові бойові шоломи – 42 тис. шт.
- Висловлено готовність передачі ПТРК "Javelin" після погодження з США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам (в ЗС КП незначна кількість цих ПТРК).
- Готові передати 5,56x45 мм автоматів "Grot" — 10 тис. шт.
Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що однією з країн ухвалено рішення надати Україні не лише патрони, а й міни для мінометів та ракети для реактивної системи залпового вогню "Град".
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