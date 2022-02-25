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Допоможуть зброєю та боєприпасами: міжнародна підтримка України посилюється

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Російська армія обстрілює цивільне населення Новина оновлена 25 лютого 2022, 21:18
Російська армія обстрілює цивільне населення

Багато країн світу публічно засудили Росію за напад

Світ об’єднується на підтримку України у війні розв’язаній Росією. Надходить фінансова, санкційна, військова допомога. Рішення допомогти нашій країні у відбитті атаки російських військ озброєнням прийняла ще одна держава.

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він не назвав країну, але зазначив, що ухвалено рішення надати Україні не лише патрони, а й міни для мінометів та ракети для реактивної системи залпового вогню "Град".

Також Кулеба відзначив зусилля Ради Європи щодо уповільнення Росії, а в Італії погодилися відключити Росію від SWIFT. Через те, що багато людей з інших країн намагаються зв’язатися зі родичами та знайомими в Україні, низка держав скасувала оплату за дзвінки до нашої країни.

Список держав:

  • Боснія і Герцеговина
  • Латвія
  • Литва
  • Канада
  • Австрія
  • Північна Македонія
  • Чехія
  • Швеція
  • Сербія
  • Польща
  • Хорватія
  • Словаччина
  • Німеччина
  • Швейцарія
  • Фінляндія.

Раніше Телеграф писав, що в НАТО також ухвалили рішення не лише посилити військове представництво на східному фланзі Альянсу, але й продовжити постачати Україні зброю, включаючи системи ППО.

Теги:
#Україна #Росія #Зброя #Війна
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