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НАТО дасть Україні зброю, включаючи ППО: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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НАТО підтримує нашу країну Новина оновлена 25 лютого 2022, 20:27
НАТО підтримує нашу країну

Вторгнення Росії назвали найсерйознішою загрозою євроатлантичній безпеці за останні десятиліття.

Після проведення віртуального позачергового саміту НАТО було прийнято заяву глав держав та урядів через розпочату Росією війну в Україні. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що військова присутність НАТО в регіоні посилюється, а Україні продовжать постачати озброєння, включаючи системи ППО.

У НАТО нагадали, що повну відповідальність за конфлікт несе Росія, і заявили, що продовжать надавати політичну та практичну підтримку.

Столтенберг окремо наголосив, що розгорнуто елементи Сил реагування НАТО. США, Канада та європейські країни направили тисячі військових на східний фланг Альянсу. "У нас є понад 100 літаків у стані підвищеної готовності, що працюють у більш ніж 30 різних місцях. І понад 120 кораблів від Крайньої Півночі до Середземного моря. У тому числі три ударні авіаносні групи", — повідомив генсек Альянсу.

Він також заявив, що Росія намагається повалити уряд у Києві.

Раніше "Телеграф" писав, що через вторгнення в Україну Росія втратила місце у Раді Європи.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Вторгнення
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