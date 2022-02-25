НАТО дасть Україні зброю, включаючи ППО: подробиці

Вторгнення Росії назвали найсерйознішою загрозою євроатлантичній безпеці за останні десятиліття.

Після проведення віртуального позачергового саміту НАТО було прийнято заяву глав держав та урядів через розпочату Росією війну в Україні. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що військова присутність НАТО в регіоні посилюється, а Україні продовжать постачати озброєння, включаючи системи ППО.

У НАТО нагадали, що повну відповідальність за конфлікт несе Росія, і заявили, що продовжать надавати політичну та практичну підтримку.

Столтенберг окремо наголосив, що розгорнуто елементи Сил реагування НАТО. США, Канада та європейські країни направили тисячі військових на східний фланг Альянсу. "У нас є понад 100 літаків у стані підвищеної готовності, що працюють у більш ніж 30 різних місцях. І понад 120 кораблів від Крайньої Півночі до Середземного моря. У тому числі три ударні авіаносні групи", — повідомив генсек Альянсу.

Він також заявив, що Росія намагається повалити уряд у Києві.

Раніше "Телеграф" писав, що через вторгнення в Україну Росія втратила місце у Раді Європи.