НАТО даст Украине оружие, включая ПВО: подробности

Вторжение России назвали самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия.

После проведения виртуального внеочередного саммита НАТО было принято заявление глав государств и правительств из-за начатой Россией войны в Украине. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что военное присутствие НАТО в регионе усиливается, а Украине продолжат поставлять вооружение, включая системы ПВО.

В НАТО напомнили, что полную ответственность за конфликт несет Россия, и заявили, что продолжат оказывать политическую и практическую поддержку.

Столтенберг отдельно подчеркнул, что развернуты элементы Сил реагирования НАТО. США, Канада и европейские страны направили тысячи военных на восточный фланг Альянса. "У нас есть более 100 самолетов в состоянии повышенной готовности, работающих в более чем 30 различных местах. И более 120 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря. В том числе три ударные авианосные группы", — сообщил генсек Альянса.

Он также заявил, что Россия пытается свергнуть правительство в Киеве.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за вторжения в Украину Россия потеряла место в Совете Европы.