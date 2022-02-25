Укр

Россию выгоняют из Совета Европы за вторжение в Украину

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
377
РФ исключат из Совета Европы Новость обновлена 25 февраля 2022, 17:04
РФ исключат из Совета Европы

За исключение России будут голосовать в пятницу, 25 февраля.

После полномасштабного российского вторжения в Украину международным обществом было принято решение об исключении Российской Федерации из Совета Европы.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Известно, что об исключении России из Совета Европы заявил президент ПАСЕ Тини Кокс на пресс-конференции в Страсбурге, передает "Европейская правда". Он добавил, что голосование по этому вопросу состоится вечером в пятницу, 25 февраля, однако консенсус между странами уже достигнут.

"Я давно в ПАСЕ, и впервые вижу такое единство на всех уровнях. Решение по Комитету министров, но в понимании, что (ожидаемое решение) это статья 8 – приостановка участия РФ во всех органах Совета Европы", – пояснил Тини Кокс.

Президент ПАСЕ подчеркнул, что, начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью Совета Европы.

Стоит добавить, что несколько лет Тини Кокса считали одним из наиболее пророссийских членов ПАСЕ, однако на конференции в пятницу, 25 февраля, он решительно осудил действия Российской Федерации, заявив об их недопустимости.

  • Совет Европы – международная организация 47 государств-членов в европейском пространстве, в которую входят страны, признающие верховенство права и гарантирующие основные права и свободы для своих граждан. Украина стала членом этой организации в 1995 году, годом позже в Совет Европы присоединилась Россия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Европейский Союз согласовал персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.

Теги:
#Украина #Россия
РФ исключат из Совета Европы
Мир
Россию выгоняют из Совета Европы за вторжение в Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
РФ исключат из Совета Европы
Россию выгоняют из Совета Европы за вторжение в Украину
Дата публикации
Категория
Европа наконец-то нанесла "удар" по верхушке власти РФ
ЕС согласовал санкции лично против Путина и Лаврова: детали
Дата публикации
Категория
Руслан Стефанчук
Спикер Рады обратился к правительствам мира: закройте небо над ЧАЭС
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин согласился на переговоры с Украиной и назначил место
Дата публикации
Категория
Сумская областная военно-гражданская администрация
На Сумщине российская армия обстреляла жилые дома и детсад: есть тяжело раненые дети, сообщают о погибших