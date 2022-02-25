Россию выгоняют из Совета Европы за вторжение в Украину

За исключение России будут голосовать в пятницу, 25 февраля.

После полномасштабного российского вторжения в Украину международным обществом было принято решение об исключении Российской Федерации из Совета Европы.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Известно, что об исключении России из Совета Европы заявил президент ПАСЕ Тини Кокс на пресс-конференции в Страсбурге, передает "Европейская правда". Он добавил, что голосование по этому вопросу состоится вечером в пятницу, 25 февраля, однако консенсус между странами уже достигнут.

"Я давно в ПАСЕ, и впервые вижу такое единство на всех уровнях. Решение по Комитету министров, но в понимании, что (ожидаемое решение) это статья 8 – приостановка участия РФ во всех органах Совета Европы", – пояснил Тини Кокс.

Президент ПАСЕ подчеркнул, что, начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью Совета Европы.

Стоит добавить, что несколько лет Тини Кокса считали одним из наиболее пророссийских членов ПАСЕ, однако на конференции в пятницу, 25 февраля, он решительно осудил действия Российской Федерации, заявив об их недопустимости.

Совет Европы – международная организация 47 государств-членов в европейском пространстве, в которую входят страны, признающие верховенство права и гарантирующие основные права и свободы для своих граждан. Украина стала членом этой организации в 1995 году, годом позже в Совет Европы присоединилась Россия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Европейский Союз согласовал персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.