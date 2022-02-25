США вводят санкции против Путина и Лаврова
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Бороться с агрессором можно и "ударом по кошельку"
Вслед за Британией, против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова ввели персональные санкции в США.
Как отмечает CNBC, "они присоединились к постоянно растущему списку элитных российских правительственных чиновников", которые попали в санкционные списки из-за агрессии России в Украине.
Отметим, что 25 февраля стало также известно про личные санкции и от Европейского союза против этих двух политиков.
Российское вторжение в Украину началось 24 февраля — войска РФ пересекли границу и начали наносить удары по мирным городам и военным объектам. ВСУ отражают атаки противника, а на второй день войны 25 февраля Киев готовят к обороне ночью.
Мировое сообщество не только помогает Украине оружием и боеприпасами, но и санкционно. Глава украинского Мида Дмитрий Кулеба отмечает, что перед Россией опускается железный занавес.
Как ранее писал "Телеграф", из-за вторжения в Украину, Россия может быть отключена от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
У традиционного партнера России — Китая также решили подвергнуть санкциям экономику РФ.
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