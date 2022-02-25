Укр

США вводят санкции против Путина и Лаврова

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Лавров - один из главных соратников Путина Новость обновлена 25 февраля 2022, 23:32
Лавров - один из главных соратников Путина

Бороться с агрессором можно и "ударом по кошельку"

Вслед за Британией, против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова ввели персональные санкции в США.

Как отмечает CNBC, "они присоединились к постоянно растущему списку элитных российских правительственных чиновников", которые попали в санкционные списки из-за агрессии России в Украине.

Отметим, что 25 февраля стало также известно про личные санкции и от Европейского союза против этих двух политиков.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля — войска РФ пересекли границу и начали наносить удары по мирным городам и военным объектам. ВСУ отражают атаки противника, а на второй день войны 25 февраля Киев готовят к обороне ночью.

Мировое сообщество не только помогает Украине оружием и боеприпасами, но и санкционно. Глава украинского Мида Дмитрий Кулеба отмечает, что перед Россией опускается железный занавес.

Как ранее писал "Телеграф", из-за вторжения в Украину, Россия может быть отключена от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

У традиционного партнера России — Китая также решили подвергнуть санкциям экономику РФ.

Теги:
#США #Санкции #Владимир Путин #Сергей Лавров
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