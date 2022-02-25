Шутки кончились: чем война Путина в Украине обернется для России после отключения SWIFT

Экономист объяснил, что потеряет Россия от отключения от SWIFT.

На фоне начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, наша страна активно продвигает идею отключения страны-агрессора от системы банковской системы SWIFT.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication или "Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций") представляет собой систему быстрого обмена сообщениями для проведения трансграничных платежей.

Из-за высокого доверия к системе банки могут быстро проводить большое количество транзакций, а потому вскоре после создания она стала основным способом международной коммуникации для финучреждений.

Отключения от SWIFT сильно усложнит для России доступ к финансовым рынкам мира. А это может привести к тому, что западные страны не смогут рассчитываться за российскую нефть и газ.

"SWIFT — это системообразующий международный институт, поэтому исключение какой-либо страны из него равно объявлению торгового эмбарго", — говорит Виталий Кирпичев, эксперт TradingView, Inc.

Он отметил, что для тех стран, которые нацелены на экспорт, отключение от этой системы может привести к быстрому падению национальной валюты и снижению валютных вливаний.

"Тем не менее, санкции такого рода кажутся скорее вечной "страшилкой", чем реально исполнимым действием. Слишком губительными будут последствия для всей мировой экономики от подобного рода отключений", — сказал он, подчеркнув, что в таком случае пострадает не только отключенная страна, но и все ее торговые партнеры.

Как сообщалось, вечером 24 февраля президент США Джо Байден, объявляя новые санкции против РФ, заявил, что отключать Россию от SWIFT пока не планируют.

Однако ряд стран ЕС уже выступили с поддержкой такой идеи.