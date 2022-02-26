Удар по нефтянке, технологиям и транспорту: ЕС утвердил второй пакет санкций против России

В ЕС договорились о новом ударе по России из-за войны с Украиной.

В Европейском союзе в ночь на 26 февраля утвердили второй пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщается на сайте Евросовета.

"Пакет еще больше расширяет существующие финансовые ограничения, тем самым ограничивая доступ России к важнейшим рынкам капитала", — говорится в сообщении.

Решение ЕС предусматривает запрет на предоставление услуг российским госкомпаниям на европейских финансовых рынках, ограничивает приток финансов из России, а также блокирует продажу ценных бумаг россиянам.

По убеждению авторов пакета санкций, это должно затронуть около 70% банков и госкомпаний РФ, включая оборонные. Кроме того, ожидается, что из-за этого в России будет подорвана промышленная база и поднимется инфляция.

Помимо этого, будет заблокированы возможности поставок товаров и технологий в сфере нефтепереработки, что лишит страну-агрессора возможности проводить модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий.

Санкции подразумевают также запрет на поставки товаров и технологий в авиационной и космической отраслях, а также на оказание услуг по их обслуживанию. Согласно указанным данным, три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в странах ЕС, США или Канаде.

Также будут введены ограничения на экспорт товаров двойного назначения вроде полупроводников и передовых технологий.

Российские дипломаты и бизнесмены более не смогут воспользоваться упрощенным порядком визового режима, впрочем, это не коснется рядовых граждан.

Как сообщалось ранее, санкции за вторжение были введены также США и Великобританией.

Стоит отметить, что Китай хоть и не заявлял о поддержке санкций, но два крупнейших банка страны уже прекратили финансировать сделки по сырью с Россией.