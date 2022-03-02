Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені і мстяться, бомбардуючи міста України (оновлюється)

Оперативно про головне за 2 березня

Ось уже йде сьомий день війни, яку оголосив Україні президент Росії путін у ніч на 24 лютого. Українці чинять запеклий опір, знищують сотні танків та бронетехніки, гармат, десятки літаків та вертольотів, а також тисячі ворогів. Все частіше з’являються кадри з окремими російськими солдатами, що здавалися, або навіть цілими підрозділами таких. Міжнародна спільнота де країнами та альянсами, а де окремими компаніями продовжує запроваджувати санкції проти росії. А Євросоюз почав розглядати заявку України на членство у об’єднанні. Але успіхи українців не залишаються непоміченими у московському кремлі: озлоблені невдачами та втратами вороги цілеспрямовано обстрілюють з артилерії суто мирні житлові райони та населені пункти, де відсутня будь-яка військова інфраструктура.

У цьому матеріалі "Телеграф" збирає та публікує всю важливу та перевірену інформацію про відсіч агресору за 2 березня (оперативно слідкувати за тим, що відбувається, також можна на нашому каналі в Telegram за цим посиланням).

00:01 Російський агресор завдав нових авіа- та ракетних ударів по українських містах пізно ввечері у вівторок, 1 березня, повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко.

"Обстріл у Житомирі. Удар по базі 95-ї бригади десанту. Після удару крилатою ракетою "Калібр" по базі 95 Бригади у Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати", — пише він.

За даними Геращенка, "у Харкові завдано ракетного удару по танковому училищу, що на вулиці Полтавський шлях", де за попередньою інформацією детонував готівковий боєзапас.

Нагадаємо, що росіяни напали на Україну рано-вранці 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі " Війна: Путін ввів намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні ".

Події 26 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: " Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну ".

А якою була обстановка 27 лютого – розписали погодинно у статті " Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну "

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну" .

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".