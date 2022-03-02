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"Іди на х*й! Слава Україні": звернення Ющенка до росіян порадувало українців

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ющенко звернувся до Путіна та росіян Новина оновлена 02 березня 2022, 16:53
Ющенко звернувся до Путіна та росіян

Чимало українців підтримали експрезидента України.

Третій президент України Віктор Ющенко досить емоційно звернувся до диктатора Володимира Путіна і російської армії, яка вже сьомий день штурмує українські міста. Політик не вірить, що його послання буде зрозуміле адресату, проте сподівається на решту росіян.

Своє звернення Ющенко опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

Експрезидент зазначив, що наша країна зараз перебуває у вогні, від чого гинуть діти, жінки та чоловіки. А гинуть вони від ворогів усіх українців — московської хунти, російського фашистського режиму, т.зв. "російського світу", який прийшов 7 днів тому із війною на мирну Україну.

"Вам цього Україна ніколи не вибачить! Принаймні в сьогоднішніх поколіннях. Ви — прокляті! Ви не "освободітелі" — ви чума, ви кати, які приносять муки на святу Українську землю, ви поставляєте смерть моїй любій українській Нації і Державі. Вас ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити вас в жодній Українській хаті, в жодному українському селі та містечку. Вас сьогодні може з радістю прийняти тільки сира українська Земля. І вона, доречі, це успішно робить вже сьомий день!" — йдеться у зверненні Віктора Андрійовича.

Також Ющенко звернувся і до росіян, закликаючи їх припинити підтримувати злочинний режим і навчиться спочатку думати, а потім говорити. Крім цього експрезидент зазначив, що потрібно вміти відповідати за свої слова, дії та вчинки.

"Адресату бажаю покінчити зі своїм маніакальним божевіллям в спосіб, який йому найдоступніший! Іди на х*й! Слава Україні" — Закінчив своє звернення Ющенка.

Підписники політика привітно прийняли звернення експрезидента, залишаючи йому в коментарях подяку за участь та небайдужість до долі українців та України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як президент України Володимир Зеленський відреагував на дії російських окупантів щодо обстрілу житлових масивів у різних містах країни. За його словами, така поведінка неприпустима і нелюдська.

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#Україна #Війна #Віктор Ющенко
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