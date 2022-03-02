На це немає жодних людських причин: Зеленський відреагував на розстріли мирних українців

Президент України Володимир Зеленський звернувся вранці 2 березня до українців, захоплюючись національним духом та критикуючи дії російської армії. Найбільше обурення у очільника держави викликають постійни обстріли мирного населення.

Відео звернення опубліковане в офіційному Telegram-каналі президента.

За словами Зеленського, така поведінка немає жодних пояснень.

"Минулого вечора і цієї ночі вони продовжували бити по нашим містам. Бомби. Ракети. Артилерія. Кулемети. По мирним людям. Знову. По житловим кварталам. Знову. Маріуполь, Харків, Київ, Житомир та інші міста і селища України. Це не може пояснюватись жодною людською причиною. Жодною божою причиною", — підкреслив президент.

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