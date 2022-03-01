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Путін почав наступ на Київ з удару по Бабиному Яру — найбільшого злочину нацистів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Напад Росії на телевежу в Києві Новина оновлена 01 березня 2022, 21:04
Напад Росії на телевежу в Києві

Дії росії дуже символічні.

У вівторок, 1 березня, на шостий день повномасштабної військової агресії росії в Україні Київ зазнав чергового обстрілу з боку загарбників, зокрема росіяни не посоромилися атакувати територію Бабиного Яру.

Про це заявив голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський у Facebook.

Так, під час обстрілів телевежі в столиці України під обстріл потрапила і територія Бабиного Яру. Щаранський заявив, що дії російських військ можна порівняти з діями нацистів за часів Другої світової війни.

"Спроби Путіна спотворити та маніпулювати темою Голокосту, щоб виправдати незаконне вторгнення до суверенної демократичної країни, вкрай огидні. Символічно, що він починає наступ на Київ, з удару по території Бабиного Яру, найбільшого злочину нацистів.

Ми в Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр", побудованому на місці найбільшої в Європі братської могили Голокосту, працюємо над збереженням історичної пам'яті після десятиліть радянського придушення історичної правди, щоби зло минулого ніколи не повторилося. Ми не повинні допустити, щоб правда стала жертвою війни", — написав Щаранський.

Зазначимо, 1 березня керівництво Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" засудило дії Росії на території України.

Нагадаємо, в результаті удару по телевежі в Києві загинуло п’ятеро людей, ще 5 отримали поранення.

Теги:
#Україна #Росія #Бабин Яр #Війна з Росією
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