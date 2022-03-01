Росіяни вдарили по Київській телевежі (фото та відео)
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Ступінь пошкодження вежі поки що оцінити неможливо
У вівторок, 1 березня, у охопленому війною Києві завдали удару по телевежі, розташованій в районі станції метро "Дорогожичі".
Перші повідомлення про це з’явилися близько 17 години, повідомляє "Телеграф" з посиланням на місцеві ресурси.
Поки точно незрозуміло, як сильно постраждала телевежа, але, судячи з фото з місця подій, у районі видно багато диму.
У МВС України попередили, що снаряд потрапив в апаратну мовника, і деякий час канали не працюватимуть, проте скоро включать резерне мовлення.
Варто зауважити, що раніше розвідка давала прогноз, що окупанти намагатимуться заглушити зв’язок у столиці, щоб полегшити взяття міста.
Київську телевежу відкрили 48 років тому, і вона була на той момент першою у світі цільнозвареною телевежею. Її висота становить 385 метрів, її видно з багатьох куточків Києва. Знаходиться вона біля парку на "Дорогожичах".
Як повідомляв "Телеграф", раніше сьогодні окупанти влучили ракетою в будівлю облдержадміністрації в Харкові, — загинуло багато людей.
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