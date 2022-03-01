"Привид Києва" знищив вже 20 літаків російських окупантів

Легендарний пілот нищить російські літаки один за одним.

Пілот Збройних Сил України на МіГ-29, якого називають "Привидом Києва", знищив вже 20-й літак російських окупантів.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Новини Збройних Сил".

Зазначається, що станом на 11 ранку вівторка, 1 березня, легендарний пілот знищив вже 20 літаків армії РФ та шле всім привіт.

Користувачі мережі за подвиги військовослужбовця кличуть його жовто-блакитною ластівкою, ангелом та справжнім українським героєм.

Варто зазначити, що за добу "Привид Києва" здобув ще 6 трофеїв у небесних боях і, схоже, що зовсім не планує на цьому зупинятися.

Також ми писали, що російська армія за п'ять днів війни з Україною зазнала значної шкоди — мінімум 5710 поранених та мертвих серед особового складу. Крім кадрових втрат, зруйновано сотні одиниць військової техніки російської армії.

Про протистояння України російським загарбникам читайте у матеріалі "Телеграфу": "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч (оновлюється)".