Вбиті "визволителі": свіже зведення втрат росіян в Україні

Крім кадрових втрат, зруйновано багато техніки супротивника

Шостий день війни Росії проти мирного населення України ознаменувався новими ракетними ударами по цивільній інфраструктурі міст. Серед загиблих — сім’ї з дітьми, проте армія супротивника також зазнала значної шкоди — мінімум 5710 поранених та мертвих.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook, 200 росіян, які напали на нашу мирну країну, взяті в полон. Крім кадрових втрат, зруйновано багато техніки супротивника. Зокрема:

знищено та пошкоджено літаки — 29

вертольоти – 29

танки ‒ 198

ББМ – 846

артилерійські системи – 77

засоби ППО – 7

РСЗВ — 24

цистерни з ПММ – 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3

катери – 2 одиниці

автомобільна техніка – 305.

Однозначно можна сказати, що втрати армії РФ значно більші. Підрахунок ускладнений тим, що бойові дії продовжуються дуже інтенсивно.

Нагадаємо, що зараз найбільшу атаку зазнає Харків — житлові райони та центр, де немає військової інфраструктури. Армія РФ запустила ракету на площу Свободи. В ОДА вважають, що російські війська 1 березня підуть у наступ, тому що в сказі через те, що місто їм не підкоряється.