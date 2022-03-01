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Вбиті "визволителі": свіже зведення втрат росіян в Україні

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Вбиті "визволителі": свіже зведення втрат росіян в Україні Новина оновлена 01 березня 2022, 10:01

Крім кадрових втрат, зруйновано багато техніки супротивника

Шостий день війни Росії проти мирного населення України ознаменувався новими ракетними ударами по цивільній інфраструктурі міст. Серед загиблих — сім’ї з дітьми, проте армія супротивника також зазнала значної шкоди — мінімум 5710 поранених та мертвих.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook, 200 росіян, які напали на нашу мирну країну, взяті в полон. Крім кадрових втрат, зруйновано багато техніки супротивника. Зокрема:

  • знищено та пошкоджено літаки — 29
  • вертольоти – 29
  • танки ‒ 198
  • ББМ – 846
  • артилерійські системи – 77
  • засоби ППО – 7
  • РСЗВ — 24
  • цистерни з ПММ – 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3
  • катери – 2 одиниці
  • автомобільна техніка – 305.

Однозначно можна сказати, що втрати армії РФ значно більші. Підрахунок ускладнений тим, що бойові дії продовжуються дуже інтенсивно.

Нагадаємо, що зараз найбільшу атаку зазнає Харків — житлові райони та центр, де немає військової інфраструктури. Армія РФ запустила ракету на площу Свободи. В ОДА вважають, що російські війська 1 березня підуть у наступ, тому що в сказі через те, що місто їм не підкоряється.

Теги:
#Росія #агресія РФ #Зведення #Анна Маляр
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