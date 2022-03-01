Вбиті "визволителі": свіже зведення втрат росіян в Україні
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Крім кадрових втрат, зруйновано багато техніки супротивника
Шостий день війни Росії проти мирного населення України ознаменувався новими ракетними ударами по цивільній інфраструктурі міст. Серед загиблих — сім’ї з дітьми, проте армія супротивника також зазнала значної шкоди — мінімум 5710 поранених та мертвих.
Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook, 200 росіян, які напали на нашу мирну країну, взяті в полон. Крім кадрових втрат, зруйновано багато техніки супротивника. Зокрема:
- знищено та пошкоджено літаки — 29
- вертольоти – 29
- танки ‒ 198
- ББМ – 846
- артилерійські системи – 77
- засоби ППО – 7
- РСЗВ — 24
- цистерни з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3
- катери – 2 одиниці
- автомобільна техніка – 305.
Однозначно можна сказати, що втрати армії РФ значно більші. Підрахунок ускладнений тим, що бойові дії продовжуються дуже інтенсивно.
Нагадаємо, що зараз найбільшу атаку зазнає Харків — житлові райони та центр, де немає військової інфраструктури. Армія РФ запустила ракету на площу Свободи. В ОДА вважають, що російські війська 1 березня підуть у наступ, тому що в сказі через те, що місто їм не підкоряється.
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