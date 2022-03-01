По головній площі Харкова нанесли ракетний удар: відео з моментом вибуху та наслідками

Місто потерпає від обстрілів вже кілька діб поспіль — з початку війни

Після відносно тихої ночі російські окупанти поновили бомбардування Харкова. Цього разу вони цілять у центр міста — з різних джерел повідомляють про влучення снарядів у парку Шевченка, на Каскаді, центральних вулицях.

Ракетний удар по центру Харкова потрапив на відео камер спостереження. Російські війська поцілили у найбільшу площу Європи, поруч з обласною адміністрацією та палаткою "Все для перемоги", де волонтери збирали допомогу для армії.

В результаті вибуху у будівлі вибило вікна. Про жертв та постраждалих наразі нічого не відомо.

На площі Свободи, поруч із якою стоїть ОДА, знаходяться один з найстаріших університет Харкова та визначна пам'ятка архітектури — Держпром.

Центральна площа Харкова

Над центром Харкова, де знаходяться здебільшого навчальні заклади, театри, зоопарк та інші культурні організації здимається стовп диму.

На Харківщині вночі обстрілювали по всіх напрямках. За добу пожежники ліквідували 24 пожежі після обстрілів. Знешкодили велику ДРГ поблизу метро Гагаріна (1 станція від центру міста).

Днем раніше під час обстрілів в Харкові загинули щонайменше 11 людей, ще невідома кількість заблоковані у підвалах житлових будинків. У деяких районах немає світла та води.

Як раніше писав "Телеграф", у ОДА вважають, що російські війська 1 березня підуть у наступ, бо скаженіють через те, що місто їм не скоряється.