Зруйновані будівлі та снаряди у квартирах: що відбувається у Харкові (відео)

Через ворожі обстріли загинули десятки людей, ще сотні отримали поранення

П’ятий день Росія продовжує завдавати ракетних ударів по мирним містам України. Сьогодні російська армія масовано обстріляла Харків із "Градів", внаслідок чого загинули десятки людей, ще сотні зазнали поранень.

Як повідомляє ДСНС, станом на 17:30 внаслідок обстрілів по вул. Кільцева пошкоджено два 16 поверхових житлових будинки, 14-16 поверхи одного будинку та 15-16 другого без подальшого горіння. Евакуйовано 2 особи. Попередньо жертв та постраждалих немає, розвідка триває.

Один величезний снаряд окупанта потрапив у квартиру і, на щастя, не вибухнув.

Зазначимо, що на вечір понеділка, 28 лютого, російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та інші міста України.

Як зазначив голова Харківської ОДА, після артобстрілів росіяни підуть у наступ на Харків, вони шаленіють через наш опір.