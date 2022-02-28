Рус

Зруйновані будівлі та снаряди у квартирах: що відбувається у Харкові (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
158
Харків після ракетного обстрілу Новина оновлена 28 лютого 2022, 19:10
Харків після ракетного обстрілу

Через ворожі обстріли загинули десятки людей, ще сотні отримали поранення

П’ятий день Росія продовжує завдавати ракетних ударів по мирним містам України. Сьогодні російська армія масовано обстріляла Харків із "Градів", внаслідок чого загинули десятки людей, ще сотні зазнали поранень.

Як повідомляє ДСНС, станом на 17:30 внаслідок обстрілів по вул. Кільцева пошкоджено два 16 поверхових житлових будинки, 14-16 поверхи одного будинку та 15-16 другого без подальшого горіння. Евакуйовано 2 особи. Попередньо жертв та постраждалих немає, розвідка триває.

Один величезний снаряд окупанта потрапив у квартиру і, на щастя, не вибухнув.

Зазначимо, що на вечір понеділка, 28 лютого, російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та інші міста України.

Як зазначив голова Харківської ОДА, після артобстрілів росіяни підуть у наступ на Харків, вони шаленіють через наш опір.

Теги:
#Харків #Росія
Переговори проходили у Білорусі
Політика
Українсько-російські переговори завершились: що вирішили
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Переговори проходили у Білорусі
Українсько-російські переговори завершились: що вирішили
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський, Денис Шмигаль та Руслан Стефанчук
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС
Дата публікації
Категорія
Швейцарія запровадила санкції проти Росії слідом за ЄС
Швейцарія порушила нейтралітет вперше за 206 років заради України та запровадила санкції проти РФ
Дата публікації
Категорія
У Харкові багато загиблих мирних жителів
Росіяни з "Градів" обстріляли житлові квартали Харкова — багато жертв серед мирного населення (відео)
Дата публікації
Категорія
Російський "Панцир"
Українські військові захопили новітню російську зброю: відео вже в мережі