Разрушенные здания и снаряды в квартирах: что происходит в Харькове (видео)

Из-за вражеских обстрелов погибли десятки людей, еще сотни получили ранения

Пятый день Россия продолжает наносить ракетные удары по мирным городам Украины. Сегодня российская армия массированно обстреляла Харьков из "Градов", в результате чего погибли десятки людей, еще сотни получили ранения.

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 17:30, в результате обстрелов по ул. Кольцевая повреждены два 16 этажных жилых дома, 14-16 этажа одного дома и 15-16 второго без последующего горения. Эвакуированы 2 человека. Предварительно жертв и пострадавших нет, разведка продолжается.

Один огромный снаряд оккупанта попал в квартиру и к счастью не взорвался.

Отметим, что на вечер понедельника, 28 февраля российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и другие города Украины.

Как отметил глава Харьковской ОГА, после артобстрелов россияне пойдут в наступление на Харьков, они бешенеют из-за нашего сопротивления.