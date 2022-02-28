Укр

Разрушенные здания и снаряды в квартирах: что происходит в Харькове (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Харьков после ракетного обстрела Новость обновлена 28 февраля 2022, 19:10
Харьков после ракетного обстрела

Из-за вражеских обстрелов погибли десятки людей, еще сотни получили ранения

Пятый день Россия продолжает наносить ракетные удары по мирным городам Украины. Сегодня российская армия массированно обстреляла Харьков из "Градов", в результате чего погибли десятки людей, еще сотни получили ранения.

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 17:30, в результате обстрелов по ул. Кольцевая повреждены два 16 этажных жилых дома, 14-16 этажа одного дома и 15-16 второго без последующего горения. Эвакуированы 2 человека. Предварительно жертв и пострадавших нет, разведка продолжается.

Один огромный снаряд оккупанта попал в квартиру и к счастью не взорвался.

Отметим, что на вечер понедельника, 28 февраля российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и другие города Украины.

Как отметил глава Харьковской ОГА, после артобстрелов россияне пойдут в наступление на Харьков, они бешенеют из-за нашего сопротивления.

Теги:
#Харьков #Россия
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