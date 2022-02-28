Война – день 5: Украина подвергается бомбежкам, но дает достойных отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)

Оперативно о главном за 28 февраля

Война, которую объявил Украине президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля, длится уже пятый день. За это время украинские военные уничтожили сотни танков и бронетехники, десятки пушек, самолетов и вертолетов, а также тысячи человек личного состава. Еще сотни россиян в плену. Хотя враг продолжает наступать на Киев, Харьков, Херсон и другие города Украины, а также подло бомбить густонаселённые населенные пункты, бойцы ВСУ отважно дают отпор и не сдают свою территорию врагу.

В этом материале "Телеграф" собирает и публикует всю важную и проверенную информацию об отпоре агрессору за 27 февраля (оперативно следить за происходящим также можно на нашем канале в Telegram по этой ссылке).

00:15 С начала войны России с Украиной враг убил 352 мирных украинца, в том числе 14 детей. Раненых в разы больше: 1684, из них 116 – дети, сообщает МВД Украины в воскресенье, 27 февраля, вечером.

00:01 Российские войска в скором времени планируют наступление на Николаев и Одессу. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге по ситуации с российским вторжением по состоянию на 22:30 субботы, 26 февраля.

Напомним, что россияне напали на Украину рано утром 24 февраля, — события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин ввел пытается взять Киев, армия РФ несет крупные потери в Украине".

События 25 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была обстановка 26 февраля — расписали почасово в статье "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину"