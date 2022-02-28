Мэр Купянска, сдавший город россиянам, задержан: детали

Предателем будет заниматься Служба безопасности Украины.

Мэра города Купянск (Харьковская область) Геннадия Мацегору, перешедшего на сторону оккупантов, задержали вместе с ними. Ему грозит ответственность по статье о "государственной измене".

Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в эфире телеканала "Украина 24".

Отмечается, что бывший глава Купянска уже доставлен на территорию свободной Украины.

В отношении Геннадия Мацегоры Служба безопасности Украины уже приступила к расследованию сразу по двум статьям — по факту государственной измены и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Следует отметить, что Мацегора 27 февраля записал видеообращение, в котором заявил, что Купянск переходит под контроль российских оккупантов. По его словам, в дежурную часть города поступил звонок одного из командиров оккупационных войск с предложением переговоров. Мацегоре якобы угрожали штурмом города, потому он согласился на переговоры и сдал Купянск без боя. Также появилась информация, что он решил с понедельника запустить образовательный процесс в городе, несмотря на ведение боевых действий в стране.

Напомним, что Геннадий Мацегора в 2010 году избирался в городской совет от "Партии регионов", а мэром Купянска стал от "ОПЗЖ".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия 28 февраля массированно обстреляла Харьков из "Градов", в результате чего погибли десятки человек, еще сотни получили ранения.