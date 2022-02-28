Укр

Мэр Купянска, сдавший город россиянам, задержан: детали

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1937
Геннадий Мацегора задержан вместе с оккупантами Новость обновлена 28 февраля 2022, 20:58
Геннадий Мацегора задержан вместе с оккупантами

Предателем будет заниматься Служба безопасности Украины.

Мэра города Купянск (Харьковская область) Геннадия Мацегору, перешедшего на сторону оккупантов, задержали вместе с ними. Ему грозит ответственность по статье о "государственной измене".

Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в эфире телеканала "Украина 24".

Отмечается, что бывший глава Купянска уже доставлен на территорию свободной Украины.

В отношении Геннадия Мацегоры Служба безопасности Украины уже приступила к расследованию сразу по двум статьям — по факту государственной измены и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Следует отметить, что Мацегора 27 февраля записал видеообращение, в котором заявил, что Купянск переходит под контроль российских оккупантов. По его словам, в дежурную часть города поступил звонок одного из командиров оккупационных войск с предложением переговоров. Мацегоре якобы угрожали штурмом города, потому он согласился на переговоры и сдал Купянск без боя. Также появилась информация, что он решил с понедельника запустить образовательный процесс в городе, несмотря на ведение боевых действий в стране.

Напомним, что Геннадий Мацегора в 2010 году избирался в городской совет от "Партии регионов", а мэром Купянска стал от "ОПЗЖ".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия 28 февраля массированно обстреляла Харьков из "Градов", в результате чего погибли десятки человек, еще сотни получили ранения.

Теги:
#Украина #Россия #Харьковская область #Война #Купянск
Харьков после обстрелов
Харьков
"Семья сгорела заживо": шокирующие потери Харькова после обстрелов России
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Харьков после обстрелов
"Семья сгорела заживо": шокирующие потери Харькова после обстрелов России
Дата публикации
Категория
Путину предложили пройти путь Гитлера до конца
"Как в 1945-м": посол Украины с трибуны ООН предложил Путину "традиционный" вариант самоубийства (видео)
Дата публикации
Категория
Прицельный удар был нанесен "Байрактаром"
Ударили по полной: в Сумской области уничтожено около сотни единиц российской техники (видео)
Дата публикации
Категория
Российский комплекс "Искандер"
По Броварам ударила ракета "Искандер": момент и последствия попали на видео
Дата публикации
Категория
Российская армия продолжает атаковать, неся большие потери
Война – день 5: Украина подвергается бомбежкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)