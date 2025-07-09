Никакой пластики? Как Ольге Сумской удается выглядеть так молодо в свои 58

Уже два года актриса не прикасается к своему лицу

Популярная украинская актриса Ольга Сумская, получившая награду от ГУР, не перестает поражать роскошным внешним видом. Она легко появляется в стороне без фильтров или макияжа и подтверждает, что красота женщины — это не годы, а любовь к себе.

Поклонники артистки в восторге от ее внешнего вида и в комментариях не перестают восхищаться ею. Да, звезда признается, что делает разные салонные процедуры.

Ольга Сумская признавалась, что не производила никаких пластических операций. Ей часто приписывали блефаропластику, но в "Завтраке с 1+1" звезда делилась, что уже несколько лет она не трогает свое лицо — не вводит филеры.

" Я такое читаю, что на голову не налезает просто: что я сделала уже несколько раз блефаропластику. Я стараюсь сегодня не трогать свое лицо. Филлеры разрушают харизму. Уже два года, мне кажется, я не касалась своего лица. Мои глаза такие, какие они есть, мои веки тоже", — рассказала актриса.

Секрет молодости актрисы, по ее словам, в уходе за кожей и постоянной заботе о себе. На днях Сумская поделилась в сторис на своей странице в Инстаграм, как она сидит в кресле косметолога. Тогда Ольга пришла на процедуру лазерного пилинга, с помощью которой удалила пигментные пятна и папилломы на лице.

Также Сумская не стесняется показывать себя без макияжа и разных фильтров. Она часто появляется так в старостях и даже сообщениях. В частности, актриса поздравила коллег с Днем театра, где главным фото сообщения было ее селфи, на котором она без косметики и с мокрыми волосами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит российский зять Ольги Сумской. Ради него дочь актрисы осталась жить в РФ.