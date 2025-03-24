Пока дочь в России молчит о войне: Ольга Сумская неожиданно получила награду от ГУР

58-летняя артистка похвасталась "крестом патриота"

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, имеющего российского зятя, поделилась со своими поклонниками, что получила от Главного разведывательного управления Украины медаль.

О своем награждении 58-летняя Сумская рассказала в сторис Инстаграм. На фото, которое звезда украинского шоу-бизнеса выложила в социальную сеть, читатели могут видеть свидетельство о награждении "Крестом патриота Украины", а также саму медаль в коробочке.

"Спасибо за награду Генералу разведки", — написала актриса. Также на снимке есть поздравительные букеты цветов. Стоит отметить, что удостоверение датировано 23 марта 2025 года с печатью "института социологических исследований".

Известно, что актриса поблагодарила украинского генерала Петра Григорьевича Гаращука. Вручение произошло на сцене Театра на Подоле "1984", где также были отмечены наградами актеры Владимир Горянский и Богдан Бенюк.

Напомним, что из-за старшей дочери Антонины Паперной, которая сейчас живет в России и молчит о зверствах российских военных в отношении украинцев, у Сумской был конфликт со старшей сестрой Натальей.

Актриса Антонина Паперная, которая, возможно, даже имеет российский паспорт, замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Мужчина нередко снимается в образах российских военных, но при этом так же молчит о вторжении своей страны в мирную Украину.

Владимир Яглыч - зять-россиянин Ольги Сумской

В феврале 2024 года стало известно, что Паперная снялась в российском сериале "Постучись в мою дверь в Москве". Супруги воспитывают двух детей — дочь Еву и сына Даниила.

Паперная обогащает бюджет РФ. Фото: instagram.com/tony__pepper

Напомним, что Паперная родилась и выросла в Украине. Ранее "Телеграф" подробнее писал о жизни актрисы в России.