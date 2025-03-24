Поки донька у Росії мовчить про війну: Ольга Сумська неочікувано отримала нагороду від ГУР

58-річна артистка похвалилася "хрестом патріота"

Відома українська актриса театру та кіно Ольга Сумська, яка має російського зятя, поділилася зі своїми шанувальниками, що отримала від Головного розвідувального управління України медаль.

Про своє нагородження 58-річна Сумська розповіла у сторіс Інстаграм. На фото, яке зірка українського шоубізнесу виклала у соціальну мережу, читачі можуть бачити свідоцтво про нагородження "Хрестом патріота України", а також медаль у коробочці.

"Дякую за нагороду Генералу розвідки", — написала актриса. Також на знімку є вітальні букети квітів. Варто зазначити, що посвідчення датоване 23 березня 2025 року з печаткою "інституту соціологічних досліджень".

Відомо, що актриса подякувала українському генералу Петру Григоровичу Гаращуку. Вручення відбулося на сцені Театру на Подолі "1984", де також були відзначені нагородами актори Володимир Горянський та Богдан Бенюк.

Нагадаємо, що через старшу дочку Антоніну Паперну, яка зараз живе у Росії та мовчить про звірства російських військових щодо українців, у Сумської був конфлікт зі старшою сестрою Наталією.

Актриса Антоніна Паперна, яка, можливо, навіть має російський паспорт, одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Чоловік нерідко знімається в образах російських військових, але при цьому також мовчить про вторгнення своєї країни у мирну Україну.

Володимир Яглич – зять-росіянин Ольги Сумської

У лютому 2024 року стало відомо, що Паперна знялася у російському серіалі "Постукай у мої двері в Москві". Подружжя виховує двох дітей – дочку Єву та сина Данила.

Паперна збагачує бюджет РФ. Фото: instagram.com/tony__pepper

Нагадаємо, що Паперна народилася та виросла в Україні. Раніше "Телеграф" докладніше писав про життя актриси у Росії.