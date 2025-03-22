Не бачила "бандерівців", але й не вважала Україну окремою державою: у 85 років померла зірка "Гусарської балади" Голубкіна

Виконавиця Шури Азарової називала Україну та Росію майже "одною країною"

У суботу, 22 березня, померла російська актриса театру та кіно Лариса Голубкіна. Вона відома за роллю Шури Азарової у фільмі "Гусарська балада" 1962 року, а також як вдова радянського актора Андрія Миронова.

Про смерть 85-річної артистки повідомив у Телеграм пропагандист Андрій Малахов. Відомо, що наприкінці липня 2024 року Голубкіна перебувала на стаціонарному лікуванні у московській Боткінській лікарні. Десять років тому лікарі в Німеччині діагностували в актриси макроглобулінемію Вальденстрема — захворювання крові, що стосується кісткового мозку. 2022 року Голубкіна пройшла курс поліхімієтерапії, після якої настала ремісія. У січні 2024 стало відомо, що Голубкіна вже не може вставати з ліжка.

Артистка вперше з’явилася на екрані 1962 року, зігравши Шуру Азарову в комедії Ельдара Рязанова "Гусарська балада". Крім того, вона запам’яталася глядачам ролями у фільмах "Дайте книгу скарг", "Казка про царя Салтана" та "Троє в човні, якщо не рахувати собаки".

Голубкіна у фільмі "Казки про царя Салтана", 1967 рік

Що Лариса Голубкіна говорила про війну в Україні

В інтерв’ю 2014 року виданню "Факти" росіянка розповідала, що була в Україні й не стикалася з ворожістю до російської мови.

"Я ж була у Львові, щось з бандерівцями там не стикалася. І говорила спокійно російською мовою. Знаєте, ось всі кажуть, нова влада в Україні чесна. А хіба можна зараз знайти чесного, чистого політика? У нас принаймні практично неможливо. А ще я ситуацію в Україні перевіряю за своїми родичами у Севастополі, Харкові та Сімферополі. Раз не дзвонять поки, значить, все гаразд", — говорила Голубкіна у той час, коли її Росія анексувала український Крим і почала захоплювати Донбас.

При цьому артистка вважала Україну та РФ чомусь "одною країною": "Мені зовсім не зрозуміло, що там у вас в Україні відбувається. Розумію, що хтось просто дуже не хоче втрачати свою владу… Мені ніколи й на думку не могло прийти, що Україна — це якась окрема держава".

На твердження журналістки видання про роботу у Театрі Радянської армії Голубкіна відповіла, що ніхто з її колег не називає диктатора Путіна молодцем. "Наразі ця назва навіть звучить жахливо. Наш театр і зовні монументальний, справляє враження. Але, знаєте, ніхто з нас, акторів, між собою не каже, що Путін молодець і правильно чинить. Усі відчувають від того, що відбувається, справжній шок", — підсумувала росіянка. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Голубкіна не коментувала.

Нагадаємо, що днями помер батько путініста Філіпа Кіркорова. 21 березня у Москві відбувся похорон Бедроса Кіркорова.