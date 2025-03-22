Не видела "бандеровцев", но и не считала Украину отдельной страной: в 85 лет умерла звезда "Гусарской баллады" Голубкина

Исполнительница Шуры Азаровой называла Украину и Россию почти "одной страной"

В субботу, 22 марта, скончалась российская актриса театра и кино Лариса Голубкина. Она известна по роли Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада" 1962 года, а также как вдова советского актера Андрея Миронова.

О смерти 85-летней артистки сообщил в Телеграм пропагандист Андрей Малахов. Известно, что в конце июля 2024 года Голубкина находилась на стационарном лечении в московской Боткинской больнице. Десять лет назад врачи в Германии диагностировали у актрисы макроглобулинемию Вальденстрема — заболевание крови, затрагивающее костный мозг. В 2022 году Голубкина прошла курс полихимиотерапии, после которого наступила ремиссия. В январе 2024 года стало известно, что Голубкина уже не может вставать с постели.

Артистка впервые появилась на экране в 1962 году, сыграв Шурочку Азарову в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". Кроме того, она запомнилась зрителям ролями в фильмах "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане" и "Трое в лодке, не считая собаки".

Голубкина в фильме "Сказки о царе Салтане", 1967 год

Что Лариса Голубкина говорила о войне в Украине

В интервью 2014 года изданию "Факты" россиянка рассказывала, что была в Украине и не сталкивалась с враждебностью по отношению к русскому языку.

"Я ведь была во Львове, что-то с бандеровцами там не сталкивалась. И говорила спокойно на русском языке. Знаете, вот все говорят, новая власть в Украине честная. А разве можно сейчас найти честного, незапятнанного политика? У нас, по крайней мере, практически невозможно. А еще я ситуацию в Украине проверяю по своим родственникам в Севастополе, Харькове и Симферополе. Раз не звонят пока, значит, все в порядке", — говорила Голубкина в то время, когда ее Россия аннексировала украинский Крым и начала захватывать Донбасс.

При этом артистка считала Украину и РФ почему-то "одной страной": "Мне совершенно не понятно, что там у вас в Украине происходит. Понимаю, что кто-то просто очень не хочет терять свою власть… Мне никогда и в голову не могло прийти, что Украина — это какая-то отдельная страна".

На утверждение журналистки издания о работе в Театре Советской армии Голубкина ответила, что никто из ее коллег не называет диктатора Путина молодцом. "Сейчас это название даже звучит устрашающе. Наш театр и внешне монументальный, производит впечатление. Но, знаете, никто из нас, актеров, между собой не говорит, что Путин молодец и правильно поступает. Все испытывают от происходящего настоящий шок", — подытожила россиянка. Полномасштабное вторжение России в Украину Голубкина никак не комментировала.

Напомним, что на днях скончался отец путиниста Филиппа Киркорова. 21 марта в Москве состоялись похороны Бедроса Киркорова.