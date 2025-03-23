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Розкішне житло з бухтою для яхт: як виглядає будинок колишньої актриси "Кварталу" Олени Кравець

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Олена Кравець живе неподалік Києва Новина оновлена 23 березня 2025, 20:43
Олена Кравець живе неподалік Києва. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей будинок має два поверхи та оснащений панорамними вікнами

Українська актриса та колишня зірка "Студії Квартал 95" проживає недалеко від столиці. Будинок Олени Кравець знаходиться у престижному котеджному містечку на Осокорках у Києві.

Свою стильну оселю Кравець вперше показала ще у 2017 році. Тоді вона лише завершила облаштовувати інтер’єр за допомогою українського дизайнера Тетяни Данилевич – дружини скандального ведучого Андрія Данилевича. А як виглядає будинок з висоти, показали у сюжеті "Викриття" на телеканалі LIVE.

Як виглядає будинок Олени Кравець

Олена Кравець облаштувалася в затишному дерев’яному котеджі за містом, розташованому на мальовничому березі за 50 метрів від Дніпра. Це елітне селище включає всього близько десятка будинків, а його основними жителями є зірки шоубізнесу, які переважно проживають на Лівому березі річки.

У котеджному селищі облаштовано спільний басейн, доступний усім мешканцям.

басейн будинок кравець

На березі кожному домовласнику виділено місце для паркування особистого катера або яхти.

Олена Кравець Яхта

Все котеджне селище знаходиться під надійною охороною: на в’їзді встановлені пости, а на набережній чергує охорона. Будинок, у якому близько 300 квадратних метрів, збудований з дерева і має два поверхи.

будинок Олени Кравець

На особливу увагу заслуговує кухня. У центрі розташований просторий стіл, за яким уся родина може з комфортом збиратися.

Олена Кравець будинок кухня

На кухні актриси панує простір завдяки високим стелям та розкішній люстрі, що нагадує гілку дерева. На другому поверсі облаштовані дитячі кімнати для двійнят Каті та Івана, а також спальня Олени та її чоловіка Сергія Кравця.

Кімната подружжя оформлена у сучасному стилі. У ній розміщено затишне ліжко для комфортного сну, а біля вікна обладнана робоча зона з письмовим столом.

Кімнати в будинку Олени Кравець
Кімнати в будинку Олени Кравець
Кімнати в будинку Олени Кравець
Кімнати в будинку Олени Кравець
Кімнати в будинку Олени Кравець
Кімнати в будинку Олени Кравець
Кімнати в будинку Олени Кравець
Кімнати в будинку Олени Кравець

Раніше ми писали про будинок втікача Миколи Азарова. Виявляється, він виставив на продаж особняк, перебуваючи у Москві 2022 року.

Теги:
#Нерухомість #Дім #Квартал-95 #Олена Кравець