Роскошное жилье с бухтой для яхт: как выглядит дом бывшей актрисы "Квартала" Елены Кравец

Этот дом имеет два этажа и оснащен панорамными окнами

Украинская актриса и бывшая звезда "Студии Квартал 95" проживает недалеко от столицы. Дом Елены Кравец находится в престижном коттеджном городке на Осокорках в Киеве.

Свое стильное жилище Кравец впервые показала еще в 2017 году. Тогда она только завершила обустраивать интерьер с помощью украинского дизайнера Татьяны Данилевич — жены скандального ведущего Андрея Данилевича. А как выглядит дом с высоты, показали в сюжете "Викриття" на телеканале LIVE.

Как выглядит дом Елены Кравец

Елена Кравец обосновалась в уютном деревянном коттедже за городом, расположенном на живописном берегу в 50 метрах от Днепра. Этот элитный поселок включает всего около десятка домов, а его основными жителями являются звезды шоу-бизнеса, преимущественно проживающие на Левом берегу реки.

В коттеджном поселке обустроен общий бассейн, доступный всем жителям.

На берегу каждому домовладельцу выделено парковочное место для личного катера или яхты.

Весь коттеджный поселок находится под надежной охраной: на въезде установлены посты, а на набережной дежурит охрана. Дом, в котором около 300 квадратных метров, построен из дерева и имеет два этажа.

Особого внимания заслуживает кухня. В центре расположен просторный стол, за которым вся семья может с комфортом собираться.

На кухне актрисы царит простор благодаря высоким потолкам и роскошной люстре, напоминающей ветку дерева. На втором этаже обустроены детские комнаты для двойняшек Кати и Вани, а также спальня Елены и ее мужа Сергея Кравец.

Комната супругов оформлена в современном стиле. В ней размещена уютная кровать для комфортного сна, а у окна оборудована рабочая зона с письменным столом.

Комнаты в доме Елены Кравец Комнаты в доме Елены Кравец Комнаты в доме Елены Кравец Комнаты в доме Елены Кравец

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