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Роскошное жилье с бухтой для яхт: как выглядит дом бывшей актрисы "Квартала" Елены Кравец

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Елена Кравец живет недалеко от Киева Новость обновлена 23 марта 2025, 20:43
Елена Кравец живет недалеко от Киева. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот дом имеет два этажа и оснащен панорамными окнами

Украинская актриса и бывшая звезда "Студии Квартал 95" проживает недалеко от столицы. Дом Елены Кравец находится в престижном коттеджном городке на Осокорках в Киеве.

Свое стильное жилище Кравец впервые показала еще в 2017 году. Тогда она только завершила обустраивать интерьер с помощью украинского дизайнера Татьяны Данилевич — жены скандального ведущего Андрея Данилевича. А как выглядит дом с высоты, показали в сюжете "Викриття" на телеканале LIVE.

Как выглядит дом Елены Кравец

Елена Кравец обосновалась в уютном деревянном коттедже за городом, расположенном на живописном берегу в 50 метрах от Днепра. Этот элитный поселок включает всего около десятка домов, а его основными жителями являются звезды шоу-бизнеса, преимущественно проживающие на Левом берегу реки.

В коттеджном поселке обустроен общий бассейн, доступный всем жителям.

бассейн дом кравец

На берегу каждому домовладельцу выделено парковочное место для личного катера или яхты.

елена кравец яхта

Весь коттеджный поселок находится под надежной охраной: на въезде установлены посты, а на набережной дежурит охрана. Дом, в котором около 300 квадратных метров, построен из дерева и имеет два этажа.

дом елены кравец

Особого внимания заслуживает кухня. В центре расположен просторный стол, за которым вся семья может с комфортом собираться.

елена кравец дом кухня

На кухне актрисы царит простор благодаря высоким потолкам и роскошной люстре, напоминающей ветку дерева. На втором этаже обустроены детские комнаты для двойняшек Кати и Вани, а также спальня Елены и ее мужа Сергея Кравец.

Комната супругов оформлена в современном стиле. В ней размещена уютная кровать для комфортного сна, а у окна оборудована рабочая зона с письменным столом.

Комнаты в доме Елены Кравец
Комнаты в доме Елены Кравец
Комнаты в доме Елены Кравец
Комнаты в доме Елены Кравец
Комнаты в доме Елены Кравец
Комнаты в доме Елены Кравец
Комнаты в доме Елены Кравец
Комнаты в доме Елены Кравец

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Теги:
#Недвижимость #Дом #Квартал-95 #Елена Кравец