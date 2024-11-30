Окончательно попрощались с Масляковым и его КВН украинцы 20 лет назад

"Клуб веселых и находчивых" — развлекательное шоу, которое когда-то считалось одним из самых популярных на телевидении. Команда "95-й квартал" возникла в далеком 1997 году и сначала выступала под названием "КВН из Кривого Рога". Однако, чтобы участвовать в Высшей лиге, требовалось собственное название. Так и появилось имя "95-й квартал", которое команда во главе с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским выбрала в честь одного из районов родного Кривого Рога.

"95-й квартал" три сезона подряд участвовал в Украинской лиге, каждый раз доходя до финала. В 2001 году команда наконец завоевала победу в Высшей Украинской Лиге. В сезоне 2002 года юных юмористов пригласили выступать в главной Высшей лиге, где их блестящие выступления окончательно покорили сердца зрителей. В 2003 году команда приняла решение начать сольную карьеру и распрощаться с КВН и его руководителем — путинистом Александром Масляковым, который умер 8 сентября 2024 года.

Как выглядели актеры "Квартала 95" во времена КВН: фото

С момента создания коллектива его основной состав много лет не менялся, и все же в разное время из "Квартала" ушли Денис Манжосов, Владимир Зеленский (из-за президенства), Юрий Корявченков и Елена Кравец. Продолжают выступать для публики Евгений Кошевой, Степан Казанин, Александр Пикалов и Юрий Крапов.

"Квартал 95" был узнаваемым черными футболками и кожаными штанами. В молодости артисты были похудее, но за последние годы прибавили в весе.

Время от времени в "Квартале" появляются новые лица. Например, с 2020 года к команде присоединились Мика Фаталов, Юрий Ткач, Владимир Мартынец из "Лиги Смеха" и Юрий Великий из дуэта "Братья Шумахеры".

Ранее "Телеграф" показывал последнее общее фото Зеленского с Масляковым. На снимке присутствует и бывший участник "Квартала 95" Денис Манжосов, который перед президентскими выборами в 2019 году и заявил, что его бывший друг никогда не употреблял наркотики.