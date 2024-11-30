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В кожаных штанах и худые: как выглядели юмористы "Квартала 95" во времена КВН (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
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Актеры Студии "Квартал 95" очень сильно изменились Новость обновлена 30 ноября 2024, 09:15
Актеры Студии "Квартал 95" очень сильно изменились. Фото Постер

Окончательно попрощались с Масляковым и его КВН украинцы 20 лет назад

"Клуб веселых и находчивых" — развлекательное шоу, которое когда-то считалось одним из самых популярных на телевидении. Команда "95-й квартал" возникла в далеком 1997 году и сначала выступала под названием "КВН из Кривого Рога". Однако, чтобы участвовать в Высшей лиге, требовалось собственное название. Так и появилось имя "95-й квартал", которое команда во главе с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским выбрала в честь одного из районов родного Кривого Рога.

"95-й квартал" три сезона подряд участвовал в Украинской лиге, каждый раз доходя до финала. В 2001 году команда наконец завоевала победу в Высшей Украинской Лиге. В сезоне 2002 года юных юмористов пригласили выступать в главной Высшей лиге, где их блестящие выступления окончательно покорили сердца зрителей. В 2003 году команда приняла решение начать сольную карьеру и распрощаться с КВН и его руководителем — путинистом Александром Масляковым, который умер 8 сентября 2024 года.

Как выглядели актеры "Квартала 95" во времена КВН: фото

С момента создания коллектива его основной состав много лет не менялся, и все же в разное время из "Квартала" ушли Денис Манжосов, Владимир Зеленский (из-за президенства), Юрий Корявченков и Елена Кравец. Продолжают выступать для публики Евгений Кошевой, Степан Казанин, Александр Пикалов и Юрий Крапов.

"Квартал 95" был узнаваемым черными футболками и кожаными штанами. В молодости артисты были похудее, но за последние годы прибавили в весе.

зеленский в молодости квартал 95
квартал 95 на сцене квн
квартал 95 на сцене квн
квартал 95 в молодости
пикалов вмолодости зеленский на сцене
денис манжосов елена зеленская зеленский пикалов

Время от времени в "Квартале" появляются новые лица. Например, с 2020 года к команде присоединились Мика Фаталов, Юрий Ткач, Владимир Мартынец из "Лиги Смеха" и Юрий Великий из дуэта "Братья Шумахеры".

елена кравец евгений кошевой денис казанин пикалов юрий великий
юрий ткач мика фаталов пикалов казанин юрий великий кошевой
пикалов юрий великий юрий крапов

Ранее "Телеграф" показывал последнее общее фото Зеленского с Масляковым. На снимке присутствует и бывший участник "Квартала 95" Денис Манжосов, который перед президентскими выборами в 2019 году и заявил, что его бывший друг никогда не употреблял наркотики.

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#КВН #Молодость #95 квартал