У шкіряних штанах і худі: як виглядали гумористи "Кварталу 95" за часів КВК (фото)

Остаточно попрощалися з Масляковим та його КВК українці 20 років тому

"Клуб веселих і кмітливих" — розважальне шоу, яке колись вважалося одним із найпопулярніших на телебаченні. Команда "95-й квартал" виникла далекого 1997 року і спочатку виступала під назвою "КВК з Кривого Рогу". Однак, щоб брати участь у Вищій лізі, була потрібна власна назва. Так і з’явилося ім’я "95 квартал", яке команда на чолі з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським обрала на честь одного з районів рідного Кривого Рогу.

"95-й квартал" три сезони поспіль брав участь в Українській лізі, щоразу доходячи до фіналу. У 2001 році команда нарешті здобула перемогу у Вищій Українській Лізі. У сезоні 2002 року юних гумористів запросили виступати у головній Вищій лізі, де їхні блискучі виступи остаточно підкорили серця глядачів. У 2003 році команда прийняла рішення розпочати сольну кар’єру та розпрощатися з КВК та його керівником — путіністом Олександром Масляковим, який помер 8 вересня 2024 року.

Як виглядали актори "Кварталу 95" за часів КВК: фото

З моменту створення колективу його основний склад багато років не змінювався, та все ж таки у різний час з "Кварталу" пішли Денис Манжосов, Володимир Зеленський (через президентство), Юрій Корявченков та Олена Кравець. Продовжують виступати для публіки Євген Кошовий, Степан Казанін, Олександр Пікалов та Юрій Крапов.

"Квартал 95" був впізнаваним чорними футболками та шкіряними штанами. У молодості артисти були худіші, але за останні роки додали у вазі.

Іноді в "Кварталі" з’являються нові обличчя. Наприклад, з 2020 року до команди приєдналися Міка Фаталов, Юрій Ткач, Володимир Мартинець із "Ліги Сміху" та Юрій Великий із дуету "Брати Шумахери".

Раніше "Телеграф" показував останнє спільне фото Зеленського з Масляковим. На знімку присутній і колишній учасник "Кварталу 95" Денис Манжосов, який перед президентськими виборами у 2019 році і заявив, що його колишній друг ніколи не вживав наркотиків.