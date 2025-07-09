Жодної пластики? Як Ользі Сумській вдається виглядати так молодо у свої 58

Вже два роки акторка не торкається свого обличчя

Популярна українська акторка Ольга Сумська, яка отримала нагороду від ГУР, не перестає вражати розкішним зовнішнім виглядом. Вона легко з'являється у сторіс без фільтрів чи макіяжу і підтверджує, що краса жінки — це не роки, а любов до себе.

Прихильники артистки в захваті від її зовнішнього вигляду і в коментарях не перестають захоплюватися нею. Так, зірка зізнається, що робить різні салонні процедури.

Ольга Сумська зізнавалася, що не робила жодних пластичних операцій. Їй часто приписували блефаропластику, але у "Сніданку з 1+1" зірка ділилася, що вже кілька років вона не чіпає своє обличчя — не вводить філери тощо.

"Я таке читаю, що на голову не налазить просто: що я зробила вже кілька разів блефаропластику. Я намагаюся сьогодні не чіпати свого обличчя. Філери руйнують харизму. Вже два роки, мені здається, я не торкалася свого обличчя. Мої очі такі, які вони є, мої повіки також", – розповіла 58-річна акторка.

Секрет молодості акторки, за її словами, у догляді за шкірою та постійній турботі про себе. Днями Сумська поділилася в сторіс на своїй сторінці в Інстаграм, як вона сидить у кріслі косметолога. Тоді Ольга прийшла на процедуру лазерного пілінгу, за допомогою якої видалила пігментні плями та папіломи на обличчі.

Також Сумська не соромиться показувати себе без макіяжу та різних фільтрів. Вона часто з'являється так у сторіс і навіть дописах. Зокрема, акторка привітала колег з Днем театру, де головним фото допису було її селфі, на якому вона без косметики і з мокрим волоссям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає російський зять Ольги Сумської. Заради нього донька акторки залишилася жити в РФ.