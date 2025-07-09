Рус

Жодної пластики? Як Ользі Сумській вдається виглядати так молодо у свої 58

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ользі Сумській зараз 58 років
Ользі Сумській зараз 58 років. Фото instagram.com/olgasumska

Вже два роки акторка не торкається свого обличчя

Популярна українська акторка Ольга Сумська, яка отримала нагороду від ГУР, не перестає вражати розкішним зовнішнім виглядом. Вона легко з'являється у сторіс без фільтрів чи макіяжу і підтверджує, що краса жінки — це не роки, а любов до себе.

Прихильники артистки в захваті від її зовнішнього вигляду і в коментарях не перестають захоплюватися нею. Так, зірка зізнається, що робить різні салонні процедури.

Ольга Сумська зізнавалася, що не робила жодних пластичних операцій. Їй часто приписували блефаропластику, але у "Сніданку з 1+1" зірка ділилася, що вже кілька років вона не чіпає своє обличчя — не вводить філери тощо.

Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

"Я таке читаю, що на голову не налазить просто: що я зробила вже кілька разів блефаропластику. Я намагаюся сьогодні не чіпати свого обличчя. Філери руйнують харизму. Вже два роки, мені здається, я не торкалася свого обличчя. Мої очі такі, які вони є, мої повіки також", – розповіла 58-річна акторка.

Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

Секрет молодості акторки, за її словами, у догляді за шкірою та постійній турботі про себе. Днями Сумська поділилася в сторіс на своїй сторінці в Інстаграм, як вона сидить у кріслі косметолога. Тоді Ольга прийшла на процедуру лазерного пілінгу, за допомогою якої видалила пігментні плями та папіломи на обличчі.

Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

Також Сумська не соромиться показувати себе без макіяжу та різних фільтрів. Вона часто з'являється так у сторіс і навіть дописах. Зокрема, акторка привітала колег з Днем театру, де головним фото допису було її селфі, на якому вона без косметики і з мокрим волоссям.

Ольга Сумська без макіяжу
Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська без макіяжу
Фото: instagram.com/olgasumska

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає російський зять Ольги Сумської. Заради нього донька акторки залишилася жити в РФ.

Теги:
#Молодість #Ольга Сумська #Акторка