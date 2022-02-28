Украинско-российские переговоры завершились: что решили

Первые за время полномасштабной войны в Украине переговоры состоялись

Россия и Украина обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время. Как передает "Телеграф", об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Беларуси в понедельник, 28 февраля.

По его словам, делегации разъезжаются по своим странам, теперь пройдут консультации на местах. После этого возможно проведение второго раунда переговоров между сторонами.

Подоляк заявил, что Украина и РФ провели первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращение боевых действий на территории Украины.

"Стороны определили ряд тем, по которым наметились определенные решения… И стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", — сообщил представитель Украины.

Российско-украинские переговоры проходили в Гомельской области на берегу реки Припять.

Напомним, Украина на переговорах требовала полного вывода войск РФ, в том числе из аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса.

Во время встречи французский лидер Макрон в который раз созвонился с Владимиром Путиным и призвал к миру. Российский же лидер снова выдвинул требования, среди которых признания Крыма.