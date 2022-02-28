В Беларуси пройдут первые за время войны переговоры Украины с Россией (онлайн-трансляция)

Переговоры должны пройти сегодня утром

В понедельник, 28 февраля, на пятый день боевых действий Украина и Россия проведут переговоры в Беларуси.

На данный момент площадка уже полностью готова, и переговоры начнутся, как только все делегации прибудут на место событий. Как только это произойдет, материал будет обновлен.

По данным Sputnik Беларусь, украинцы уже находятся на территории Беларуси и подъезжают к месту проведения переговоров, в то время как россияне были там уже вчера.

Переговоры могут отложить, чтобы делегация Украины отдохнула после дороги, но скорее всего разговор начнется в утренние часы.

Украинскую сторону на переговорах будет представлять глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который уже отличился высказыванием позиции по этому поводу: "Переговоры пойдут или в нужном направлении, или как русский военный корабль".

В сети есть первое фото из помещения, где будет вестись переговорный процесс.

Как сообщал "Телеграф", накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусскому народу в контексте референдума о внесении изменений в Конституцию, которая позволила бы самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко остаться еще на два срока.

Тот сделал ответное обращение, в ходе которого признал запуск ракет по Украине из Беларуси и пригрозил третьей мировой войной.

На фоне этого государственные лидеры провели еще и телефонные переговоры, после чего решили организовать площадку для диалога Украины и России на границе Беларуси, — впрочем, позже ее все-таки перенесли с границы,