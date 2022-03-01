Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор (обновляется)

Оперативно о главном за 1 марта

Украина встретила весну 2022 года в состоянии войны, которую объявил ей президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля. Борьба украинского народа за свою независимость и свободное будущее идет уже шестой день. Украинцы оказывают яростное сопротивление и уничтожают сотни танков и бронетехники, десятки орудий, самолетов и вертолетов, а также тысячи врагов. Прошел первый раунд переговоров с россиянами, которые они завершили авиа- и ракетными ударами по украинским городам. Однако украинцы останавливают вражеские армады, и уже ясно, что легкой прогулки у врага по украинской земле не получилось.

В этом материале "Телеграф" собирает и публикует всю важную и проверенную информацию об отпоре агрессору за 28 февраля (оперативно следить за происходящим также можно на нашем канале в Telegram по этой ссылке ).

01:04 За сутки 28 февраля Воздушные Силы ВСУ уничтожили пять вражеских истребителей, колонны бронированной техники, колонну с горючим, ЗРК, вертолет и крылатую ракету.

00:37 В Харькове, который 28 февраля подвергся сильным обстрелам, российские захватчики уничтожают подстанции. В результате мирные жители в ряде районов сидят без воды и электричества. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

00:29 Польша, Болгария и Словакия передают украинской армии 70 единиц Миг-29 и Су-25, сообщают Сухопутные войска ВСУ.

00:01 Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.

Напомним, что россияне напали на Украину рано утром 24 февраля, — события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале " Война: Путин ввел пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине ".

События 26 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: " Война – день 3: хроники борьбы за Украину ".

А какой была обстановка 27 февраля – расписали почасово в статье " Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину "

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину"