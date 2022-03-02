Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку утюжат города Украины (обновляется)

Оперативно о главном за 2 марта

Вот уже идет седьмой день войны, которую объявил Украине президент россии путин в ночь на 24 февраля. Украинцы оказывают ожесточенное сопротивление, уничтожают сотни танков и бронетехники, орудий, десятки самолетов и вертолетов, а также тысячи врагов. Все чаще появляются кадры с одиночными сдавшимися российскими солдатами или даже целыми подразделениями таковых. Международное сообщество где странами и альянсами, а где отдельніми компаниями продолжает вводить санкции против россии. а Евросоюз начал рассматривать заявку Украины на членство в объединении. Но успехи украинцев не остаются незамеченными в московском кремле: озлобленные неудачами и потерями враги целенаправленно обстреливают из артиллерии сугубо мирные жилые районы и населенные пункты, где отсутствует какая-либо военная инфраструктура.

В этом материале "Телеграф" собирает и публикует всю важную и проверенную информацию об отпоре агрессору за 2 марта (оперативно следить за происходящим также можно на нашем канале в Telegram по этой ссылке).

00:01 Российский агрессор нанес новые авиа- и ракетные удары по украинским городам поздно вечером во вторник, 1 марта, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Обстрел в Житомире. Удар по базе 95-й бригады десанта. После удара крылатой ракетой "Калибр" по базе 95 Бригады в Житомире горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти", — пишет он.

По данным Геращенко, "в Харькове нанесён ракетный удар по танковому училищу, что на улице Полтавский Шлях", где по предварительной информации детонировал наличный боезапас.

Напомним, что россияне напали на Украину рано утром 24 февраля, — события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин ввел пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

События 26 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была обстановка 27 февраля – расписали почасово в статье "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, ак Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".