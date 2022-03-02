По блок-посту в Коростене российские войска нанесли авиаудар: есть погибшие и раненые
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 859
Коростенский городской совет сообщил о 4 погибших
В Коростене Житомирской области 2 марта произошел воздушный обстрел блокпоста. По предварительной информации, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Коростень Офіційний Інформаційний.
Мэр Коростеня Владимир Москаленко рассказал, что погиб военный и гражданская женщина.
"Была воздушная атака. У нас там большой блок-пост стоит, пропуск на 5 направлений. Погибли два человека и 5 ранены. Там на обороне стоят военные, полиция и тероборона. Погиб один военный и гражданская женщина, проезжавшая пассажирка автомобиля", – отметил Владимир Москаленко.
Позже Коростенский городской совет сообщил о 4 погибших.
Как сообщал "Телеграф" в Северодонецке оккупанты обстреляли детский садик. Под завалами в подвальном помещении оказались около 10 человек, 8 из которых это дети.
- Дата публикации
-
- Категория
-