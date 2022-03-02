Укр

По блок-посту в Коростене российские войска нанесли авиаудар: есть погибшие и раненые

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Ілюстративне фото Новость обновлена 02 марта 2022, 16:49
Ілюстративне фото

Коростенский городской совет сообщил о 4 погибших

В Коростене Житомирской области 2 марта произошел воздушный обстрел блокпоста. По предварительной информации, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Коростень Офіційний Інформаційний.

Мэр Коростеня Владимир Москаленко рассказал, что погиб военный и гражданская женщина.

"Была воздушная атака. У нас там большой блок-пост стоит, пропуск на 5 направлений. Погибли два человека и 5 ранены. Там на обороне стоят военные, полиция и тероборона. Погиб один военный и гражданская женщина, проезжавшая пассажирка автомобиля", – отметил Владимир Москаленко.

Позже Коростенский городской совет сообщил о 4 погибших.

Как сообщал "Телеграф" в Северодонецке оккупанты обстреляли детский садик. Под завалами в подвальном помещении оказались около 10 человек, 8 из которых это дети.

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