В Северодонецке оккупанты обстреляли детский садик

Под завалами осталось 10 человек, среди которых 8 детей.

Российские оккупанты уже седьмой день подряд продолжают обстреливать украинские города и мирных жителей. Больше всего от обстрелов страдают города на востоке Украины — в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Одной из целей захватчиков стал детский сад в Северодонецке в районе проспекта Центральный 61.

Об обстреле дошкольного заведения сообщает телеграм-канал "Новости Одесса Украина война".

Сообщается, что в это время под завалами в подвальном помещении находится около 10 человек, 8 из которых это дети. Спасатели предпринимают все меры по их эвакуации.

Ранее сообщалось, что 2 марта российские войска нанесли новый мощный авиаудар по центру Харькова. От обстрелов сильно пострадало здание, в котором находится социологический факультет ХНУ им. Каразина. Также от крылатой ракеты пострадало и здание харьковского горсовета.