Новый мощный авиаудар нанесен по центру Харькова: куда попали, видео
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Несмотря на угрозу обстрелов пожар пытаются устранить местные спасатели
Во вторник, 2 марта, бои за Харьков ведутся еще более ужесточенно. Российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру города, угрожая мирному населению. В этот раз под ударами оказались здания областного управления полиции и один из корпусов Национального университета им. Каразина.
Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко.
От обстрелов сильно пострадало здание, в котором находится социологический факультет ХНУ им. Каразина. Оно находится напротив от областного управления полиции.
Также прилеты вызвали пожары в различных жилых домах, существует серьезная опасность значительного урона.
Харьковские спасатели уже работают на месте происшествия. Несмотря на вероятность повторных обстрелов они пытаются устранить возгорание.
UPD. Пока сообщается о трех пострадавших в результате авиаудара российской армии. Погибших пока не обнаружено.
Отметим, что накануне, 1 марта, россияне нанесли прицельный ракетный удар по главной площади Харькова — Свободы. В результате такого чудовищного обстрела погибло не менее десяти человек, еще более 30 получили различные ранения. Центр Харькова находится в руинах.
"Телеграф" писал, что оккупантам важно взять хотя бы один из областных центров Украины, а потому сейчас все внимание будет направлено на Харьков. Такую информацию сообщили в Пентагоне.
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