Новый мощный авиаудар нанесен по центру Харькова: куда попали, видео

Несмотря на угрозу обстрелов пожар пытаются устранить местные спасатели

Во вторник, 2 марта, бои за Харьков ведутся еще более ужесточенно. Российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру города, угрожая мирному населению. В этот раз под ударами оказались здания областного управления полиции и один из корпусов Национального университета им. Каразина.

Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко.

От обстрелов сильно пострадало здание, в котором находится социологический факультет ХНУ им. Каразина. Оно находится напротив от областного управления полиции.

Также прилеты вызвали пожары в различных жилых домах, существует серьезная опасность значительного урона.

Дым застилает небо

Харьковские спасатели уже работают на месте происшествия. Несмотря на вероятность повторных обстрелов они пытаются устранить возгорание.

Пожарные смиренно трудятся

UPD. Пока сообщается о трех пострадавших в результате авиаудара российской армии. Погибших пока не обнаружено.

Отметим, что накануне, 1 марта, россияне нанесли прицельный ракетный удар по главной площади Харькова — Свободы. В результате такого чудовищного обстрела погибло не менее десяти человек, еще более 30 получили различные ранения. Центр Харькова находится в руинах.

"Телеграф" писал, что оккупантам важно взять хотя бы один из областных центров Украины, а потому сейчас все внимание будет направлено на Харьков. Такую информацию сообщили в Пентагоне.