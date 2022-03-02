Возьмут в осаду и будут бомбить: Пентагон обнародовал планы оккупантов на Харьков

В США считают, что оккупанты сейчас перестраиваются и будут пытаться захватить город.

Российские войска седьмые сутки пытаются захватить города Украины, однако все их попытки отражает украинская армия. Враг уже использовал 80% своей мощности, поэтому сейчас перестраивается и готовится брать Харьков.

Как передает New York Times, такое мнение озвучил высокопоставленный представитель Пентагона.

По его информации, российские оккупанты уже начали подготовку к взятию Харькова в осаду. Для этого они якобы готовят пусковые установки, способные переносить термобарическое оружие (речь о так называемых "вакуумных бомбах", которые запрещены к использованию Женевской конвенцией).

Несмотря на такое заявление, подтвердить наличие "вакуумных бомб" на этих пусковых установках в Пентагоне не смогли.

В США уверены, что российская армия привлекла уже 80% своей боевой мощи, а сейчас основное наступление остается на Киев.

Стоит отметить, что так называемую "вакуумную бомбу" оккупанты уже использовали в Ахтырке, что в Харьковской области, сбросив ее на воинскую часть. Там погибли по меньшей мере 70 украинских военных, но враг понес еще больше потерь — куски русских собирают по всему городу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о жертвах и разрушениях в Харькове за 1 марта.