В Харькове оккупанты попали в здание горсовета крылатой ракетой
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Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха
В Харькове оккупанты попали в здание горсовета крылатой ракетой.
Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха на странице в Facebook.
"Только что, Харьков, прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 2 марта российские войска нанесли новый мощный авиаудар по центру Харькова. От обстрелов сильно пострадало здание, в котором находится социологический факультет ХНУ им. Каразина. Оно находится напротив от областного управления полиции. Также прилеты вызвали пожары в различных жилых домах, существует серьезная опасность значительного урона. Пока сообщается о трех пострадавших в результате авиаудара российской армии. Погибших пока не обнаружено.
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