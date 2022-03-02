Укр

В Харькове оккупанты попали в здание горсовета крылатой ракетой

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Здание ОГА в Харькове сейчас Новость обновлена 02 марта 2022, 13:59
Здание ОГА в Харькове сейчас

Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха

В Харькове оккупанты попали в здание горсовета крылатой ракетой.

Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха на странице в Facebook.

"Только что, Харьков, прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2 марта российские войска нанесли новый мощный авиаудар по центру Харькова. От обстрелов сильно пострадало здание, в котором находится социологический факультет ХНУ им. Каразина. Оно находится напротив от областного управления полиции. Также прилеты вызвали пожары в различных жилых домах, существует серьезная опасность значительного урона. Пока сообщается о трех пострадавших в результате авиаудара российской армии. Погибших пока не обнаружено.

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