Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха

В Харькове оккупанты попали в здание горсовета крылатой ракетой.

Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха на странице в Facebook.

"Только что, Харьков, прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета", — сказано в сообщении.

Читайте также: Категория Украина "Легкой прогулки" не получилось: ВСУ начинают перехватывать инициативу, российские войска деморализованы На направлениях на Малин и Ирпень российские войска потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.

Ранее сообщалось, что 2 марта российские войска нанесли новый мощный авиаудар по центру Харькова. От обстрелов сильно пострадало здание, в котором находится социологический факультет ХНУ им. Каразина. Оно находится напротив от областного управления полиции. Также прилеты вызвали пожары в различных жилых домах, существует серьезная опасность значительного урона. Пока сообщается о трех пострадавших в результате авиаудара российской армии. Погибших пока не обнаружено.