Байден объявил о закрытии неба для россиян и сделал ряд заявлений по Украине: главное

Американский лидер подтвердил, что Штаты не будут воевать за Украину, но помогут сдержать агрессию

Соединенные Штаты Америки вслед за рядом европейских стран закрывают свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

С таким заявлением в Конгрессе выступил президент США Джо Байден. Также он озвучил еще ряд реплик относительно войны Украины с россией.

"Наши вооруженные силы не принимали и не будут принимать участие в вооруженном конфликте в Украине", — сказал американский лидер, уточнив, что США "будут защищать каждый дюйм восточного фланга НАТО".

"Шесть дней назад президент россии владимир путин хотел пошатнуть основы свободного мира. Он думал, что мир прогнется под него. Но он просчитался. Он думал, что заберет Украину и мир с этим согласится. Но он наткнулся на сопротивление украинского народа".

"путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо. Вместе с нашими союзниками мы внедряем мощные санкции, мы отключаем российские банки от финансовой системы, мы не позволяем ЦБ России защищать рубль, чтобы он не мог использовать свои 630 млрд долларов запасов на войну. Мы ослабляем российских военных и их техническую возможность".

"Российские олигархи, которые нажили миллиарды долларов с помощью режима — больше у вас это не пройдет", — заявил Байден, пообещав конфисковать у россиян яхты, недвижимость и деньги за границей.

"путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души украинских людей и не ослабит решимость свободного мира", — подчеркнул Байден.

Отметим, что сегодня был опубликован материал CNN, где источники в американской разведке утверждают, что президент рф рутин разгневан санкциями Запада против россии за нападение на Украину. По словам собеседников канала, кровавый диктатор не ожидал такой жесткой реакции на его попытки оккупации Украины.

Как сообщал "Телеграф", 24 февраля путин объявил войну Украине, начав открытое вторжение в нашу страну. По состоянию на 2 марта ни один крупный город не был взят под контроль россиянами. При этом войска рф накапливаются в районе столицы с целью дальнейшего штурма и попытки свержения власти или достижения дипломатического поражения Украины. Украинская власть во главе с Владимиром Зеленским требует от россиян вывести свои войска из Украины, в том числе из Крыма и Донбасса. Параллельно с этим россия терпит серьезные потери в технике и живой силе, а вместо этого уничтожает мирные города, нанося ракетные и авиаудары по спальным районам и объектам гражданской инфраструктуры.