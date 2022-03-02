Укр

Украинские авиаторы разнесли "сушки" оккупантов и разбили несколько колонн танков

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вражескую технику украинские военные разбивают вдребезги Новость обновлена 02 марта 2022, 00:39
Вражескую технику украинские военные разбивают вдребезги

К уничтожению техники оккупантов присоединяются и гражданские.

Вооруженные Силы Украины седьмые сутки подряд уничтожают российских оккупантов, ворвавшихся в Украину по приказу кровавого диктатора владимира путина. За это время наши воины разнесли сотни единиц техники противника — за прошедшие сутки армия РФ потеряла еще несколько колонн техники, вертолеты и самолеты.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил.

Так, за 1 марта зенитному ракетному подразделению ВСУ удалось уничтожить:

  • вертолет;
  • самолет;
  • четыре колонны танков и бронированной техники оккупантов.

Истреблением российской техники в течение суток занимался и легендарный военный "Призрак Киева", за шесть суток противостояния российскому агрессору он сбил уже 20 самолетов оккупантов.

Серьезные потери боевой техники враг понес и на Сумщине, где украинские военные разбили 96 российских танков и 20 систем "Град" из турецкого беспилотника "Байрактар". Также есть информация о восьми "павших" бензовозах противника.

Ранее "Телеграф" публиковал фото и видео разбитой техники россиян.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Военная техника #Уничтожение #Армия РФ
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