Сдадим металлолом - отстроим Украину: свежие фото и видео разбитой техники россиян

ВСУ уничтожили уже порядка тысячи единиц военной техники РФ

Сегодня уже пятый день боевых действий между Россией и Украиной, и за это время, несмотря на все надежды агрессора, украинские защитники смогли не только отстоять свои позиции, но и ликвидировать множество вражеской военной техники.

"Телеграф" сделал вдохновляющую подборку фото и видео с нейтрализованной техникой России.

Как известно, за время агрессии Россия потеряла в Украине уже по меньшей мере 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронированных боевых машин, несколько "Градов", катеров, "Бук", 4300 человек личного состава.

Некоторые из кадров уничтожения техники просочились в сеть.

Еще в самый первый день 24 февраля украинцы эффектно сбили военный вертолет К-52 и разнесли целую колонну вражеской техники.

26 февраля под Черниговом тоже частично уничтожили, частично захватили в качестве трофеев российские танки.

Несмотря на все заявления агрессора о якобы отсутствующей в Украине системе противовоздушной обороны, вот так в Житомирской и Хмельницкой областях сбивали самолеты и ракеты:

При попытке захвата Харькова прямо на улицах города сожгли часть военной техники РФ:

Еще колонну техники ликвидировали под Прилуками 27 февраля.

А вот так красиво в Житомирской области украинские "Байрактары" уничтожили БУК-М2.

Как сообщал "Телеграф", накануне случился настоящий перелом в войне России и Украины, считает министр обороны Алексей Резников.